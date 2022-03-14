«نور» طبيبة نفسية لا تثق بالرجال في «راجعين يا هوا» خلال شهر رمضان

بعد حضورها المميز في رمضان الماضي، تواصل النجمة نور اللبنانية تواجدها للعام الثالث على التوالي بالمشاركة في بطولة مسلسل «راجعين يا هوا»، أمام النجم خالد النبوي، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

وتجسد نور خلال مسلسل «راجعين يا هوا» دور الطبيبة النفسية «ماجي» التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ الذي يجسد دوره الفنان خالد النبوي .

تفاصيل مسلسل راجعين يا هوا

مسلسل راجعين يا هوا من إنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته كل من خالد النبوي ونور وأنوشكا، ووفاء عامر، ونور النبوي، وأحمد بدير وهنا شيحة وعدد آخر من الفنانين وهو قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة.

وسبق للكاتب أسامة أنور عكاشة تقديم راجعين يا هوا في مسلسل إذاعي عام 2004، ويعتبر من أشهر المسلسلات الإذاعية خلال تلك الفترة، وأاختير كأحسن مسلسل إذاعي حينها.

آخر أعمال الفنانة نور

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها نور كانت مشاركتها مع ياسر جلال في بطولة مسلسل «ضل راجل» الذي عرض في موسم رمضان 2021، كما شاركت في تقديم برنامج المقالب خمس نجوم، مع كل من غادة عادل، مصطفى قمر، كريم فهمي، محمد الشرنوبي.

وقبلها عُرض لـ نور مسلسل الدراما الاجتماعية البرنس، بطولة محمد رمضان، والذي حقق نجاحاً كبيراً في رمضان 2020، بجانب قيامها بدور البطولة في مسلسل جمال الحريم، من إخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجي.