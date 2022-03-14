رابط حجز تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال.. اعرف الخطوات والأسعار

يعيش الجمهور المصري حالة من الترقب خلال الفترة الحالية؛ للثأر وتعويض الخسارة أمام أسود التيرانجا في المباراة النهائية بكأس أمم أفريقيا، وذلك في تصفيات كأس العالم التي تقام مبارتان حاسمتان بين المنتخبين ضمن منافساتها، لذا يبحث الناس عن رابط حجز تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال.

ومنذ قليل، أعلن موقع تذكرتي فتح باب الحجز للحصول على تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال صباح غد الثلاثاء، وذلك في المباراة المرتقبة ضمن ذهاب التصفيات الأفريقية الأخيرة المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتستعرض «الوطن» فيما يلي، رابط حجز تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال، لكي تحجز تذكرة وتستطيع التواجد في المدرجات لتشجيع المنتخب المصري:

رابط حجز تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال

ويمكن الدخول على رابط حجز تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال من خلال موقع تذكرتي.

وعلى الراغبين في الحصول على تذكرة مباراة مصر والسنغال يجب الدخول على موقع تذكرتي أولا، والتسجيل، وبعدها تجد أمامك عدة مباريات قم بالنقر على مباراة مصر والسنغال، وحدد عدد التذاكر والدرجة.

أسعار تذاكر مباراة مصر والسنغال

وأعلن موقع تذكرتي، أسعار تذاكر مباراة مصر والسنغال، التي جاءت كالتالي:

سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه.

الدرجة الأولى 600 جنيه.

الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه.

الدرجة الثانية 250 جنيهًا.

الدرجة الثالثة 100 جنيه.

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال

وتقام مباراة مصر والسنغال 25 مارس المقبل، بحضور 60 ألف مشجع، وفقا للاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك لكي يخطو الفراعنة خطوة نحو الصعود وتحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم بعد النتائج المحبطة التي حققها المنتخب في عام 2018، وتقام مباراة الإياب 29 مارس الجاري.

ويخوض منتخب الفراعنة هذا اللقاء، وعينه على الفوز وحسم الصعود مبكرا بدلا من انتظار لقاء الإياب، بالإضافة إلى تعويض الخسارة ومصالحة الجمهور بعد الهزيمة في نهائي كأس أمم أفريقيا في فبراير الماضي، حيث نجح أسود التيرانجا في الفوز بنهائي كأس الأمم الأفريقية بركلات الترجيح في البطولة التي أقيمت مؤخرًا بالكاميرون.