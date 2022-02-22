«تذكرتي»: التطعيم ضد كورونا شرط حضور مباراة مصر والسنغال

قال أحمد السحار، مشرف أول فريق عمليات تذكرتي، إن الشركة عقدت مؤتمرًا اليوم، مع وزير الشباب والرياضة، من أجل الاستعداد لدخول مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر نهاية العام الجاري، التي ينتظرها كل عشاق الساحرة المستديرة في مصر.

ضرورة تحديث البيانات الخاصة بالمشجعين

أضاف «السحار» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، المذاع على فضائية «CBC»، اليوم، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن هناك أشخاص لديهم «فان آي دي» منذ عام 2019، لكن يجب أن يجددوا بياناتهم للتأكيد على الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حفاظًا على صحة الجميع في المباراة، لافتًا إلى ضرورة حصول الأشخاص على التطعيم لأنه لن يُسمح لهم بالدخول مشيرًا إلى أن التطعيم متاح من سن 15 سنة.

اجتماعات لتسهيل دخول المواطنين

وأوضح مشرف أول فريق عمليات تذكرتي، أنه الفترة المقبلة سيعقدون اجتماعات مع كل الجهات المعنية للاستعداد لتسهيل دخول الجمهور المصري لمباراة مصر والسنغال المتوقعة في شهر مارس المقبل.

مواجهة فاصلة بين مصر والسنغال

ويواجه منتخب مصر منتخب السنغال في 25 مارس المقبل، في مباراة فاصلة، لتحديد الفريق الأفريقي الذي سيتأهل لبطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام لأول مرة في بلد عربي نهاية العام الجاري، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في البلد الخليجي.