رابط موقع تذكرتي لحجز تذاكر مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

ينتظر الشعب المصري، الموقعة المنتظرة خلال مباراة مصر والسنغال في الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر، ولذلك يبحث الجمهور عن رابط موقع تذكرتي لحجز تذاكر المواجهة المقرر لها يوم 25 مارس المقبل، على أمل أن ينجح الفراعنة في رد اعتبارهم من الهزيمة أمام أسود التيرانجا في نهائي كأس الأمم الأفريقية بركلات الترجيح في البطولة التي أقيمت مؤخرًا في الكاميرون.

رابط موقع تذاكرتي لحجز تذاكر مباراة مصر والسنغال

وتستعرض «الوطن» رابط الحجز وموعد انطلاق مباراة مصر والسنغال، حيث يمكن حجز التذاكر من خلال الدخول على موقع تذكرتي.

موعد مباراة مصر والسنغال

أعلن الاتحاد المصري موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF، إقامة مباراة مصر والسنغال يوم 25 مارس المقبل، وتشجيعا للمنتخب طلب مجلس إدارة اتحاد الكرة حضور 60 ألف مشجع لمباراة المنتخب الوطني أمام السنغال من أجل تشجيع الفراعنة على تحقيق الفوز والصعود إلى كأس العالم.

ولم يتم حتى الآن فتح باب حجز التذاكر، كما لم تكشف أي جهة رسمية عن موعد طرح تذاكر مباراة مصر والسنغال وعند الدخول على الموقع للحجز ستجد كلمة «سيتم فتح بابا الحجز قريبا».

من أجل الحصول على تذكرة مباراة مصر والسنغال التي ستنطلق في نهاية الشهر المقبل، يجب التسجيل أولاً على رابط موقع تذكرتي لتتمكن من شراء تذكرة، وبعدها تجد أمامك المباريات التي يمكن حجز تذاكرها وعند فتح باب الحجز قم باختيار مباراة مصر والسنغال، وتحديد عدد التذاكر والدرجة التي ترغب الحضور فيها.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر سيلعب أمام السنغال يوم 25 مارس في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات مونديال بينما تقام مباراة الإياب يوم 29 مارس.