إطلالة ويجز الغريبة تخطف الأنظار في موسم الرياض بالسعودية.. «فيديو»

خطف مطرب الراب ويجز، الأنظار أثناء مشاركته ضمن حفلات موسم الرياض والتي أقيمت منذ قليل في مدينة الرياض السعودية على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد والتي شاركه فيها كل من مطرب الراب مروان بابلو وعفروتو.

ويجز يرتدي شورت بنفسجي اللون

ويجز خطف الأنظار بإطلالته الغريبة التي ظهر بها حيث ارتدى شورت بنفسجي اللون وجاكيت باللون الأخضر.

يذكر أن تذاكر حفل ويجز في موسم الرياض مع مروان بابلو وعفروتو، نفدت بعد دقائق من فتح موقع الحجز، وطرحت التذاكر مساء اليوم الاثنين الماضي، 7 مارس، عبر الموقع الرسمي لموسم الرياض.

- الفئة «C»: تبلغ 115 ريالا سعوديا، وتعادل 481 جنيها مصريا.

- الفئة «B»: تبلغ 175 ريال سعودي، وتعادل 732 جنيها مصريا.

- التذكرة «الذهبية»: تبلغ 290 ريالا سعوديا، وتعادل 1.214جنيها مصريا.

- تذكرة الـ VIP» : تبلغ 1.150 ريال سعودي، وتعادل 4.814 جنيها مصريا.

ويجز شارك فى الحفل رفقة مروان بابلو

ويجز ما زال متصدر موقع يوتيوب منذ أن طرح أغنيته الأخيرة «البخت»، في 26 فبراير الماضي على «يوتيوب»، إذ تصدرت «تريند» منصات التواصل الاجتماعي وحققت مشاهدات خلال تلك الفترة تجاوزت الـ25 مليون مشاهدة ومازالت حتى الان هي الاكثر مشاهدة فى مصر خلال عام 2022

يذكر ان ويجز كان قد شارك مؤخرا فى بطولة مسلسل بيمبو الذى عرض عبر منصة شاهد التى تبث عبر الأنترنت والتى شاركه فى بطولته الفنان احمد مالك.