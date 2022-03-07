موسم الرياض يجمع ويجز وعفروتو وبابلو في حفل واحد للمرة الأولى

أعلنت الهيئة العامة للترفية في المملكة العربية بالسعودية، عن تنظيم حفلٍ يضم 3 من مطربي الراب في مصر، وهم «عفروتو، وويجز، ومروان بابلو»، يوم 14 مارس ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويُعد هذا أول حفل يجمع ثلاثتهم، وينتظر عدد كبير من الجمهور بدء الحفل لشعبيتهم الكبيرة في الوطن العربي، ومن المقرر طرح التذاكر، اليوم الاثنين 7 مارس، عبر الموقع الرسمي لموسم الرياض.

ويجز يحتفل بتحقيق البخت 14 مليون مشاهدة

ويأتي الحفل بالتزامن مع احتفال ويجز بنجاح أغنيته الجديدة «البخت»، التي طرحها منذ فترة قربية، وحققت نجاحًا ملحوظًا وتفاعلًا من الجمهور، إذ حققت 14 مليون مشاهدة، عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وتحافظ على صدارتها في "الأكثر استماعًا".

ويجز يشارك في مسلسل بيمبو

وشارك ويجز مؤخرًا في مسلسل «بيمبو» من بطولة هدى المفتي، أحمد مالك، محمد لطفي، ملك الحسيني، أحمد بسيوني، عباس أبو الحسن، سارة عبد الرحمن، سينتيا خليفة، طه دسوقي، أحمد الأذعر، حسن مالك، ومن تأليف منة فوزي، ومن إخراج عمرو سلامة.

نجاح أغنية مروان بابلو الأخيرة

بينما طرح مروان بابلو أغينته الجديدة « بربري»، منذ 3 أيام، وحققت ما يقرب من 4 ملايين مشاهدة، عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات «يوتيوب».