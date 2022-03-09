لأول مرة.. حفل ويجز ومروان بابلو وعفرتو في موسم الرياض «كامل العدد»

رفع حفل مغني الراب ويجز في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، لافتة «كامل العدد»، وذلك قبل 6 أيام من موعد الحفل المقرر إقامته يوم الاثنين المقبل 14 مارس الجاري، الساعة الثامنة مساء، بمشاركة كلا من مروان بابلو وعفرتو، وذلك للمرة الأولى.

ومن المقرر إقامة الحفل على مسرح «أبو بكر سالم»، وحدد منظمو الحفل الدخول الفئة العمرية للحضور بأن تكون أكبر من 12 عاما.

أسعار حفل ويجز في موسم الرياض

وتأتي أسعار تذاكر حفل ويجز ومروان بابلو وعفرتو، في موسم الرياض، لـ4 فئات تبدأ من 115 ريال سعودي، وفيما يلي، كافة تفاصيل الأسعار، وفقًا للموقع الرسمي للحجز:

- الفئة «C»: تبلغ 115 ريال سعودي، وتعادل 481 جنيها مصريا.

- الفئة «B»: تبلغ 175 ريال سعودي، وتعادل 732 جنيها مصريا.

- التذكرة «الذهبية»: تبلغ 290 ريال سعودي، وتعادل 1.214جنيها مصريا.

- تذكرة الـ VIP» : تبلغ 1.150 ريال سعودي، وتعادل 4.814 جنيها مصريا.

«البخت» تتحول إلى ظاهرة على منصات التواصل

ويشهد ويجز حاليا حالة واسعة من النجاح بعد طرح أغنيته الأخيرة «البخت»، في 26 فبراير الماضي على «يوتيوب»، إذ تصدرت «تريند» منصات التواصل الاجتماعي وحققت مشاهدات خلال تلك الفترة تجاوزت الـ16 مليون مشاهدة في خلال 10 أيام فقط.

بينما جاءت أغنية مروان بابلو بعنوان «بربري» في المركز الثاني بقائمة الـ«تريند» على «يوتيوب»، إذ حققت 3 ملايين مشاهدة منذ طرحها في بداية مارس الجاري.

بدء عرض مسرحية «يا ألعب يا أغلس» في موسم الرياض

وعلى جانب آخر، تبدأ، غدا الخمس، أولى عروض مسرحية «يا ألعب يا أغلس» في موسم الرياض، من إخراج أشرف زكي على مسرح «محمد العلي»، وتستمر حتى 13 مارس الجاري، ويشارك في بطولتها عدد من نجوم الكوميديا، من بينهم أحمد رزق، روجينا، مصطفى خاطر، حمدي المرغني، محمد ثروت، ميريهان حسين وويزو.