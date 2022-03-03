منافسة بين المطربين على الأغاني الأكثر مشاهدة بـ«يوتيوب».. ويجز في الصدارة

حالة من النجاح الفني يشهدها المطربون في الوقت الحالي، إذ يتنافس عدد كبير منهم في طرح الألبومات والأغاني المختلفة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة، إذ يبحث رواد السوشيال ميديا عن أحدث ما طرحه الفنانون، وأكثر الأغاني استماعًا.

واستطاع مطرب الراب الشهير ويجز، تصدر قائمة الأغاني الأعلى استماعًا ومشاهدة عبر «يوتيوب»، بعد طرحه مؤخرًا لأحدث أغانيه «البخت»، إذ تجاوزت حاجز مليوني مشاهدة بعد يوم واحد من طرحها، وبلغت إجمالي نسبة مشاهدتها 8 ملايين حتى الآن، بينما حصدت أغنية «بربري»، لمطرب الراب مراون بابلو، نحو مليوني مشاهدة بعد يومين فقط من طرحها.

«ويجز» و«بابلو» ينافسان على قائمة الأغاني الأكثر استماعا

وحققت أغنية «مع نفسي» التي طرحها الفنان رامي صبري في 25 فبراير الماضي، أكثر من مليوني مشاهدة على مدار خمس أيام متتالية، وهي على طريقة الفيديو كليب.

أغنية «بنادي عليك» تحقق 500 ألف مشاهدة في يوم واحد

وأما الفنان أحمد سعد، فنجح في حجز مقعده بين المنافسة القوية على قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إذ تخطت أغنيته الجديدة «بنادي عليك»، أكثر من نصف مليون مشاهدة، بعد 24 ساعة فقط من طرحها على «يوتيوب»، وهى من كلمات أحمد سعد وتوزيع فهد.

وتقول كلمات الأغنية:

حبيبي حس بهوايا دى ناري قايده جوايا وسايبلي جراح

ياريت نرتاح وأشوف الدنيا بعيونك لأن هدوئى بيخونك وأنا بنهار

بنادي عليك

حبيبي قول وريحني بعادك عني ده جارحني ياريت يا حبيبي تصارحني هنعمل إيه

هنبعد ولا هنقرب تعالى نحس ونجرب بعادنا حبيبي هيخرب ما بينا حاجات

بنادي عليك تعبت كتير عشان أبينلك إني شاريك