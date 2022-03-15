غلق موانئ الغردقة وإيقاف الأنشطة البحرية لليوم الثاني بسبب الطقس

أعلنت غرفة عمليات البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، استمرار غلق جميع موانئ الغردقة لليوم الثاني على التوالي، مع إيقاف جميع الأنشطة البحرية، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات بسبب التقلبات في الأحوال الجوية، والطقس السئ وارتفاع الأمواج الذي يصل إلى 5 أمتار، وشدة الرياح والتي تصل إلى 55 عقدة في الساعة.

إيقاف الأنشطة البحرية بموانئ البحر الأحمر

ومن جانبه رفع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، مشددًا على رؤساء المدن والأحياء اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، والإبلاغ الفوري عن أي مشكلات طارئة.

تداول 7908 أطنان بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

وشهدت موانئ البحر الأحمر في الحركة الملاحية، وحركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وصول ومغادرة 5 سفن، إذ وصلت 3 سفن بضائع عامة ومتنوعة، وغادرت سفينتين بضائع عامة ومتنوعة، بينما ترسو على الأرصفة 11 سفينة، ومن المنتظر دخول 1 سفينة جديدة اليوم.

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ، لتسهيل كافة إجراءات دخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، إذ شملت حركة الصادرات تداول 7436 طن بضائع عامة ومتنوعة و67 شاحنة، وشملت حركة الواردات تداول 472 طن بضائع عامة ومتنوعة 187 شاحنة و 15 سيارة ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 96 شاحنة، و14 ملاكي، وغادرت السفينة ندى بحمولة 5700 طن أسمنت تصدير إلى بورسودان.