السائحون يتجولون بشواطئ الغردقة رغم سوء الأحوال الجوية .. صور

بالرغم من الأحوال الجوية غير المستقرة والرياح الشديدة التي شهدتها الغردقة وإعلان هيئة موانئ البحر الأحمر عن إغلاق ميناء الغردقة البحري اليوم لارتفاع أمواج البحر، إلّا أن سحر الغردقة جذب السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات والذين حرصوا على تنظيم جولات سياحية في الموانئ والاستمتاع برؤية المراكب واليخوت السياحية أثناء توقفها داخل الموانئ السياحية وعلى الشواطئ ومشاهدة معالم الغردقة السياحية واستمتاع بالأجواء التي تشبه أوروبا.

إيقاف الأنشطة البحرية لسوء الأحوال الجوية بالغردقة

يقول أحمد بيجو منظم رحلات بحرية بالغردقة، إنّ العاملين في القطاع السياحي تلقوا تعليمات من الأجهزة المعنية، بعدم القيام بأي أنشطة بحرية اليوم نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وحالة البحر وارتفاع الأمواج.

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ هيئة موانئ البحر الأحمر أصدرت قرارا بغلق جميع موانئ الغردقة أمام الرحلات البحرية وجميع الأنشطة بسبب سوء الأحوال الجوية وذلك حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

سحر الغردقة يجذب السائحين على الشواطئ

وكشف بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن سوء حالة الطقس لم تمنع السائحين الأجانب من الاستمتاع برؤية شواطئ الغردقة والموانئ خاصة المراكب السياحية واليخوت التي توقفت اليوم عن الإبحار بسبب حالة الطقس، لافتا إلى المراكب واليخوت السياحية تراصت في شكل جميل داخل الميناء، وحرص السائحون على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي بما يساهم في تنشيط السياحة عبر الجذب السياحي لشواطئ الغردقة.

وأضاف «أبو طالب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الغردقة لها سحر خاص تجذب السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية ويحرصون على الاستماع بإجازتهم ورؤية معالم الغردقة السياحية، خاصة أنهم معتادين على تلك الأجواء التي تشبه أجواء بعض الدول الأوروبية.

وأكد أن شركات السياحة تحرص على تنظيم جولات سياحية لزيارة المعالم السياحية بالغردقة وذلك خلال جولة «السيتي تورز»، والتي تشمل شاطئ شيراتون والميناء السياحي ومسجد الميناء الكبير وكنيسة الأنبا شنودة وسوق الدهار، ويلقى ذلك قبول وإعجاب السائحين.