الخطيب: مؤتمر المناخ مهم وضخم ومصر ستجني ثمارا كبيرة منه (فيديو)

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن» إن السبب الرئيس في زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري، لرئيس وزراء ماليزيا، هو توجيه دعوة مصر إلى ماليزيا للمشاركة في مؤتمر المناخ المقبل، مشددًا على أن المؤتمر كبير جدًا ومن أضخم وأكبر المؤتمرات التي تستضيفها مصر في الفترة الأخيرة، ويعبر عن مصر كقوة إقليمية عظمى.

وأضاف «الخطيب»، خلال حديثه ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، أن قوة مصر في المؤتمر لا تتمثل فقط في قوة المكان، بل أيضًا الأمن والاستقرار، إذ أن المؤتمر من المقرر أن يشارك فيه عدد من رؤساء الدول الكبرى، ومن المتوقع أن يشهد إثبات قدرة مصر كقوة إقليمية كبرى في المنطقة، لافتًا إلى أن مصر لديها خطة واستراتيجية لاستخدام الطاقة النظيفة، واختيارها لتنظيم هذا المؤتمر لم يكن صدفة، ولكنه اختيار سليم، مشددًا على أن هذا المؤتمر مهم جدًا والقاهرة ستجني ثمار كبيرة منه.

الخطيب: مصر مرت بتحديات قوية الفترة الماضية

وأضاف رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن» أن مصر مرت بثلاث تحديات خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي استعادة قوة الدولة ومؤسساتها والحرب على الإرهاب وأزمة جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب الاضطرابات السياسية التي مرت بها مصر وهزت مؤسساتها وسط إقليم مضطرب، حيث ضعفت مؤسسات الدولة لفترة ما، ولكن بالرغم من ذلك استطاعت مصر إنجاز العديد من المشروعات القومية المستهدفة بالتوازي مع الحرب على الإرهاب، واستعادة الدولة لقوتها، ولكن مع كل التحديات فإن المشروعات لم تتوقف.

الخطيب: مشروع قومي لقواعد البيانات

وتطرق «الخطيب» إلى المشروع القومي لقواعد البيانات، موضحًا أن الدولة المصرية تُعد قواعد بيانات لتسهيل حصول المؤسسات البيانات ومعرفة احتياجاتها ومواردها بشكل دقيق، وهذا يُسهل اتخاذ قرارات سليمة تضمن للمواطن حقوقه واحتياجاته، فمشروع التحول الرقمي القائم على وجود قاعدة بيانات من أهم المشروعات التي تريح المواطن وتضيف للدولة دورًا مهمًا جدًا هو توزيع مقدراتها كما يجب أن يكون.

الخطيب: المشروع القومي للتأمين الصحي يستلزم قاعدة بيانات طبية

أما عن المشروع القومي للتأمين الصحي، فقال إنه يستلزم قاعدة بيانات طبية، وخلال 8 سنوات سيصبح المواطن المصري تحت مظلة التأمين الصحي الطبي الشامل، وهذا الأمر عظيم.