أحمد الخطيب ينعي محمود الكردوسي: السلام لروحك الطاهرة يا أستاذي

نعى الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي، أمس، بعد رحلة قصيرة مع المرض عن عمر ناهز 64 عاما.

الخطيب: رحم الله أستاذي وحبيبي ومن علمني

وكتب «الخطيب» خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، « برحيل عزيز لديك يرحل جزء منك، حتي يرحل كلك».

وواصل: «رحم الله أستاذي وحبيبي ومن علمني وصاحب الفضل وشرف الصحبة الكاتب الصحفي الكبير محمود الكردوسي.. السلام لروحك الطاهرة حبيب عمري».

الكردوسي من أوائل مؤسسي «الوطن»

ويُعد من المؤسسين الأوائل لـ«الوطن»، صاحب مسيرة صحفية فريدة امتدت لأكثر من 36 عاما، عمل فيها في العديد من التجارب الصحفية أبرزها «الأهرام» و«المصري اليوم» و«الوطن»، ورئاسة تحرير مجلة «الفن السابع»، بعدما تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1981.

وولد الراحل في محافظة سوهاج وعمل بكتابة السيناريو وله أعمال درامية لم تنتج بعد، وصدر له كتاب «مرة واحد صعيدي» عام 1996.

و«الوطن» إذ تنعى واحداً من أبنائها المؤسسين، فإنها تعزي أسرة الفقيد ومحبيه