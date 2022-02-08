الخطيب: تبادل المصالح منهج مصر في التعامل مع محيطها الأفريقي (فيديو)

تناول الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، في لقاء ببرنامج «8 الصبح» على قناة «dmc» ملفات عدة أبرزها زيارة الرئيس الجيبوتي إلى مصر أمس، وانعكاس آثار الإصلاح الاقتصادي بالإيجاب على معدلات التنمية.

وبدأ رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، خلال حواره في برنامج «8 الصبح» مع الإعلاميتين أية جمال وأسماء، حديثه بزيارة الرئيس الجيبوتي إلى مصر، مؤكدا أن جيبوتي تتمتع بموقع استراتيجي مهم، مشيرا إلى أن مصر تسعى لإعادة العلاقات المصرية الأفريقية بشكل حقيقي من خلال العمل على مسارين مختلفين وهما النهجين الاقتصادي والثقافي.

مصر تنقل خبراتها إلى بلدان القارة السمراء

وأوضح الخطيب أن مصر تربطها علاقات قوية بجيبوتي قائمة على تبادل المصالح بين البلدين، منوها بأن مصر لديها رؤية استراتيجية في تعاملاتها مع الدول الأفريقية قائمة على العلاقات الاقتصادية ونقل الخبرات المصرية إلى بلدان القارة السمراء.

وتابع: مصر لديها مشروعات داخل أفريقيا في غاية الأهمية وهو مشروع القاهرة كيب تاون العالمي الذي لا يقل أهمية عن مشروع طريق الحرير الصيني، بالإضافة إلى أن مصر لديها أيضا مشروعات استثمارية ضخمة داخل دول حوض النيل بشكل خاص، ومع الدول الأفريقية بشكل عام.

السيسي أول رئيس مصري يزور جيبوتي منذ استقلالها

ولفت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول رئيس مصري يزور جيبوتي منذ استقلالها، منوها بأن وسائل الإعلام الجيبوتية وصفت زيارة السيسي إلى جيبوتي بالتاريخية.

وفي سياق مختلف، تحدث «الخطيب» عن قرار الإصلاح الاقتصادي الذي وصفه بثان أكبر قرار للدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن هذا التوجه أصلح مسار الدولة والشعب المصري بشكل كبير للغاية.

مصر عبرت الأزمات العالمية بفضل الإصلاح الاقتصادي

وأكمل: لولا هذا القرار لعانت مصر من مشكلات كثيرة جدا، فنحن نرى اليوم الكثير من الدول الكبرى التي تمر بأزمات ضخمة للغاية ويرجع سبب هذا إلى عدم اتخاد قرارات للصالح العام بحل هذه الأزمات.

وبرهن على قوة الاقتصاد المصري ونتائج الإصلاح الاقتصادي الإيجابية ببيانات المؤسسات الائتمانية الدولية، التي دائما ما تضع الاقتصاد المصري في خانة الاقتصاديات القوية، فضلا عن تصنيف مصر بأنها ثان أقوى اقتصاد ناشئ في العالم.

واستشهد الخطيب بعدد من المشروعات التي أسهمت في تحسين المناخ الاقتصادي والتنموي في مصر، ضاربا المثل بمحطة معالجة مياه بحر البقر والتي تعد أكبر محطة من نوعها على مستوى العالم، مشيرا إلى أنها تعمل على معالجة مياه الصرف لكي تروي 400 ألف فدان في سيناء، وهو ما سيخلق فرصا استثمارية ضخمة، ويدل على رؤية مصر لحل المشكلات والأزمات واستثمارها بطريقة مبتكرة.

وشرح الخطيب كيف استطاعت مصر حل مشكلة الكهرباء، متابعا: مصر لم تتمكن من سد احتياجاتها فحسب بل أصبحت منتجة للكهرباء ومركزا إقليميا كبير جدا لتصدير الكهرباء بمختلف الدول.

ونوه إلى أنه كلما استطاعت الدولة المصرية تحقيق النجاحات وتثبيت أقدامها، تعرضت للشائعات خاصة خلال أوقات الأزمات.