الصحة: حملة «طرق الأبواب» لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا دون حجز مسبق

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ حملة «طرق الأبواب»، حققت نجاحا كبيرا بالوصول إلى المستهدف من التطعيم بلقاح كورونا في محافظة المنوفية والتي تم اتخاذها كحقل تجريبي بعد ملاحظة عزوف المواطنين عن التطعيم.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه من المقرر إطلاق الحملة في أربع محافظات جُدد، حيث تهدف الحملة إلى تطعيم المواطنين على غرار حملة شلل الأطفال، لافتا إلى أن الحملة جديدة وهي خطة جيدة للوصول إلى المستهدف من التطعيم.

حملة طرق الأبواب للتطعيم بلقاح كورونا

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «يشارك في الحملة أكثر من 3 آلاف من الفرق الطبية التي تضم تمريض ورائدات ريفيات ومُدخلي بيانات لتسهيل مهمة الحجز على موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية، ونستهدف من الحملة تطعيم كافة الفئات العمرية غير القادرة على التسجيل بالموقع وغيرها من الأمور المتعلقة بتعثر التسجيل».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أنّ حملة «طرق الأبواب»، ستجوب المحافظات والقرى والنجوع والميادين والمدارس والأسواق الشعبية والمناطق الصناعية، مؤكدا أن هناك تضافر كبير للجهود بين كافة المؤسسات للوصول إلى المستهدف وهو تطعيم 70% من المواطنين بنهاية شهر يونيه والوصول إلى مناعة القطيع.

الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وعن الوضع الوبائي لفيروس كورونا، أشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوضع الوبائي أفضل مما كان عليه من حيث الإصابات والوفيات ولا داعي للقلق، والدولة المصرية اتخذت إجراءات هامة لمواجهة تداعيات الجائحة، وأبرزها توفير اللقاحات المختلفة لمواجهة فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، طمأنت وزارة الصحة المواطنين بشأن استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.