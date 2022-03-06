انطلاق حملة «طرق الأبواب» للتطعيم ضد كورونا في الأقصر

انطلقت، اليوم الأحد، حملة «طرق الأبواب» لتطعيم المواطنين في محافظة الأقصر ضد فيروس كورونا، فى الفترة من 6 مارس حتى 15 مارس الجارى، فى إطار خطة وزارة الصحة لاستهداف أكبر عدد من مستحقي التطعيم، وذلك بدءًا من سن 12 سنة.

وقال الدكتور محمد قابيل، أحد منظمي الحملة بالقطاع الوقائي بوزارة الصحة في الأقصر، إن الحملة تهدف لوقف انتشار فيروس كورونا، ورفع التغطية بالتطعيمات بنسبة 90%.

600 فريق تجوب أنحاء الأقصر

وأضاف أن 600 فريق تجري عمليات التطعيم على مستوى الإدارات الصحية والوحدات بكافة أرجاء المحافظة، والأماكن العامة والمنشآت الحكومية والأماكن عالية الكثافة، من خلال عيادات متنقلة، بفرق متحركة وثابتة، في الشوارع والميادين الرئيسية.

1000 فريق لنشر الوعي بأهمية التطعيم

وأضاف قابيل أن الحملة تستهدف تثقيف المواطنين صحيًا من خلال 1000 فريق، لنشر الوعي بأهمية التطعيم ودوره في القضاء على فيروس كورونا، ودحر الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بوجود آثار جانبية للفيروس، لافتًا إلى أن الهدف هو «الخروج بصعيد ممنع ضد فيروس كورونا».

وأشار الدكتور أحمد أبو العطا، مدير إدارة الأمراض المعدية بمديرية الصحة بالأقصر، إلى تخصيص نقاط وفرق ثابتة ومتحركة لتطعيم المواطنين، مع توفير كافة أنواع اللقاحات.

الأقصر مركز إقليمي لتوزيع لقاح «فايزر»

وأضاف أن محافظة الأقصر تعد مركزًا إقليميًا لتوزيع لقاح «فايزر»، وستتبع الحملة الأسلوب الأمثل في حملات التطعيم أسوة بالأسلوب المتبع في جولات فرق تطعيم حملات شلل الأطفال.

وتمر الفرق على كافة المنازل للتطعيم ويتم التسجيل بشكل مباشر، كما تستهدف أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحوامل والمرضعات والمقبلين على الزواج والطلاب والعاملين بالهيئات الحكومية والقطاع الخاص.

التطعيم الرقم القومي فقط

وأوضح أبوالعطا أن الحملة تجرى تحت إشراف وزارة الصحة، ووفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ولا تحتاج لتسجيل على الموقع، وبدون انتظار رسالة، وستكون فقط بطاقة الرقم القومي.

من جانبه، دعا الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، المواطنين إلى التعجيل بالحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حرصًا على سلامتهم وحمايتهم من تداعيات الفيروس.