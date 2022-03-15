تستهدف إنتاج 555 ألف طن.. أبرز محاور استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أبرز محاور استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية»، ويحظى قطاع الثروة الحيوانية باهتمام كبير من جانب الدولة المصرية، في ظل توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية ويقلل فاتورة الاستيراد من الخارج.

استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية ترتكز على إنشاء قاعدة بيانات وتحديثها

ووفقا لتقرير حكومي فإن استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية ترتكز على عدة محاور هي إنشاء قاعدة بيانات وتحديثها والتوسع في المشروع القومي للبتلو إلى جانب إجراء التحسين الوراثي وتوفير السلالات المُحسنة فضلا عن توفير مراكز تجميع الألبان وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية.

جهود كبيرة للتوسع في منتجات الألبان واستمرار التحسين الوراثي للسلالات المحلية

ومن المقرر أن يصل إنتاج اللحوم محليا في عام 2022 إلى 555 ألف طن من مختلف مصادر اللحوم كما تبلغ كمية الألبان المتوقع إنتاجها محليا 6 ملايين طن، وتم تطوير 179 مركزا لتجميع الألبان حتى الآن، وجاري توريد وتركيب الأجهزة لـ10 مراكز أخرى، إضافة إلى جهود التوسع في منتجات الألبان واستمرار التحسين الوراثي للسلالات المحلية، إلى جانب المشروع القومي للبتلو الذي بلغ عدد المستفيدين منه حاليا 41 ألف مستفيد ويصل عدد الرؤوس الممولة إلى نحو 500 ألف رأس.