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«بيطري الغربية»: استمرار قوافل تنمية الثروة الحيوانية بقرى المحافظة

كتب:

أحمد فتحي
11:56 ص | الثلاثاء 08 فبراير 2022
قوافل بيطرية بالغربية

قوافل بيطرية بالغربية

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، عن تدشين سلسلة من القوافل البيطرية في إطار خطة تنمية الثروة الحيوانية وتحصين المواشي من الأبقار والجاموس والماعز والجدي، من أخطار الإصابة بالجلد العقدي والحمى القلاعية على مستوى الإدارات والوحدات البيطرية بقرى ومراكز: طنطا، المحلة، زفتى، كفر الزيات، بسيون، قطور، سمنود، السنطة.

تقديم العلاج لـ 383 حيوانا

من جانبه، أكد الدكتور حاتم كمال أنور مدير الطب البيطري بالغربية، أن الهيئة دشنت قافلة بيطرية مجانية بقرية العايشة التابعة لمركز زفتى، وذلك في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

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وكشف «أنور»، في بيان له، أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 383 حيوانا، و600 طائر وصرف التحصينات والأدوية.

تشخيص تأخر الحمل في الحيوانات

ذكر مدير الطب البيطري، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل في الإناث بواسطة جهاز السونار (الموجات فوق الصوتية).

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وأضاف أنه تم مشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من مديرية الطب البيطري بالغربية على مستوى الوحدات والإدارات البيطرية.

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