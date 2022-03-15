أماكن معارض أهلا رمضان في مطروح.. ننشر الخريطة وتخفيضات الأسعار

استعدت محافظة مطروح لشهر رمضان بتجهيز أماكن معارض أهلا رمضان في العديد من المناطق السكنية المكتظة بالسكان، بمدينة مرسى مطروح ومدن شرق وغرب مطروح، تمهيدًا لافتتاح 7 معارض توفر السلع الغذائية المختلفة من أرز ومكرونة وسمن وزيت وسكر ودقيق ومنتجات ألبان، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين بنسبة 20% عن الأسواق، لمحاربة الغلاء والقضاء على جشع التجار، وذلك تحت إشراف مديرية التموين بمطروح بالتنسيق مع المحافظة والغرفة التجارية.

أماكن معارض أهلا رمضان في مطروح

وأعلنت محافظة مطروح عن أماكن معارض أهلا رمضان في بعض الأماكن داخل مدينة مرسى مطروح العاصمة ومراكز المدن، وتجهيزها بمختلف السلع والمواد الغذائية المتنوعة وأماكنها، كما صرح وكيل وزارة التموين بمطروح المحاسب حسن الشيباني لـ«الوطن»، موضحًا أن هناك معرضًا أمام ديوان عام محافظة مطروح، ومعرضًا بجوار سوق ليبيا بمدينة مرسي مطروح، ومعرضًا بجوار المدرسة الثانوية العسكرية بمدينة مرسي مطروح، ومعرضين بمنافذ شركة الجملة التابعة لوزارة التموين بمطروح، ومعرضًا في مركز ومدينة الحمام شرق مطروح، ومعرضًا بمركز ومدينة سيدي براني غربي مطروح، بالإضافة إلى قوافل متنقلة بالقرى والمناطق النائية لبيع السلع بأسعار مخفضة تصل لـ20%.

أماكن معارض اهلا رمضان في بعض المحافظات

وانطلقت معارض أهلا رمضان في بعض المحافظات بينما لا تزال هناك محافظات أخرى تستعد لافتتاح معارضها، إذ انطلق معرض أهلاً رمضان في الإسماعيلية بأرض المعارض بجوار مركز شباب الشيخ زايد بنطاق حي ثالث، كما انطلق معرض أهلاً رمضان الرئيس في مدينة كفر الشيخ، ويجري الاستعداد لإطلاق معرضين آخرين بالهناجر غرب مدينة كفر الشيخ، ونادي المعلمين بالحامول.

محافظة السويس تستعد للمعرض

وتستعد محافظة السويس بتجهيز معرض أهلا رمضان لينطلق الأسبوع المقبل، على أرض المعارض بأول كورنيش الجديد وأول طريق بور توفيق، كما تستعد محافظة الدقهلية بتجهيز أماكن لمعارض أهلا رمضان في العديد من الأحياء السكنية، كما تجهز سوهاج العديد من المعارض منها معرض بجوار إستاد سوهاج، والثاني أمام مركز سوهاج، ومعرض بكل مركز على مستوى مراكز المحافظة، و5 «هايبرات»، كما تستعد محافظة القليوبية لانطلاق المعارض في جميع مراكز ومدن المحافظة، وفي دمياط سيجري افتتاح معرضين في مدينة دمياط ودمياط الجديدة، وتستعد أسيوط بتجهيز معرضها في الغرفة التجارية، كما تستعد الفيوم لافتتاح معارض بجميع المدن خلال أيام.