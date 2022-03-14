افتتاح معرض «أهلاً رمضان» في الإسماعيلية غداً بتخفيضات 25%

أعلن المهندس أحمد عثمان، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الإسماعيلية، مساء اليوم الاثنين، عن افتتاح معرض «أهلاً رمضان»، صباح غد الثلاثاء، لتوفير السلع الغذائية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 25%.

وقال رئيس الغرفة التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، إن افتتاح المعرض سيكون الساعة 11:00 صباحاً، بحضور محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

تخفيضات تصل إلى 25% في المعرض

وأعلن المهندس أحمد عثمان عن وجود تخفيضات كبيرة داخل المعرض، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مع توفير كافة السلع والاحتياجات والمستلزمات للمواطنين، وقال إن التخفيضات تصل على بعض المنتجات إلى 25% عن الأسعار الموجودة في الأسواق، مؤكداً توافر كافة السلع التموينية وبأصناف مختلفة.

وأشار «عثمان» إلى أن المعرض سيستمر حتى عيد الفطر المبارك، لتوفير كافة احتياجات العيد للمواطنين في محافظة الإسماعيلية، وبأسعار تنافسية، في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

«عثمان»: هدفنا تلبية احتياجات المواطن

وقال «عثمان» إن المعرض تم تجهيزه في وقت قياسي على مدار اليومين الماضيين، مشيراً إلى أنه يجري حتى الآن، التجهيز للافتتاح غداً الثلاثاء، وأضاف أن هناك تنسيق بين مديريتي التموين والطب البيطري ومحافظة الإسماعيلية، للتواجد بشكل دائم في الغرفة، والإشراف على جودة الأطعمة وسلامة الأغذية ومراقبة الأسعار داخل المعرض.

استمرار الحملات علي الأسواق

في السياق ذاته، كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع مباحث التموين، من حملاتها على الأسواق في مدينة الإسماعيلية والمراكز والمدن لضبط الأسعار.

وأكد اللواء شريف بشارة، في بيان رسمي، أن الحملات مستمرة على مدار الأيام المقبلة، للتأكد من توافر السلع وعدم احتكارها وعدم رفع الأسعار على المواطنين.