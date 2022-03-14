الحكومة: استمرار «أهلا رمضان» لمدة 45 يوما.. واللحمة تبدأ من 55 جنيها

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه مع تزايد عرض السلع بالأسواق ظن بعض الناس أن هذه مؤشرات لاحتمالية نفاد السلع، خاصة مع توافرها في اليوم التالي بكميات أكبر، لافتا إلى أن البعض اتجه لتخزين السلع.

لحوم بمنافذ التموين تبدأ من 55 جنيها للكيلو

وأوضح «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الحكومة بدأت في ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية بنفس الأسعار السائدة قبل اشتعال الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن اللحوم المجمدة في المنافذ جاءت أسعارها كالتالي: «السوادنية 95 جنيها للكيلو، والبرازيلي 85 جنيها للكيلو، والهندي 55 جنيها للكيلو».

وأشار «سعد» إلى أن الكميات المتوفرة من السلع الغذائية كبيرة، وتكفي لعمل معارض أهلا رمضان، التي تستمر طول شهر رمضان، بما يعادل 45 يوما بدءا من الغد لأول مرة، مؤكدا أن تلك الخطوات التي تتخذها الحكومة تنم عن الثقة في قدرة الدولة على توفير السلع الغذائية التي يتحتاج إليها المواطن.

وأضاف أن الأزمة الروسية طارئة وتنتهى حتما وتعود الأسعار لطبيعتها، ولن يستمر سعر القمح العالمي الذي تجاوز الـ400 دولار حاليا، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على عدة سيناريوهات للتعامل مع الأزمة الراهنة بخطط قوية يجري تنفيذها للسيطرة على أسعار السلع الغذائية.

خطة طارئة لمواجهة زيادة أسعار السلع المستوردة

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه جرى توجيه وزارة المالية بالاستعداد لخطة طوارئ مالية لتغطية أي زيادات قد تكون مقبلة في زيادة أسعار السلع الاستراتيجية التي نستوردها من الخارج كإجراء احترازي للفترة المقبلة.