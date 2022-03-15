وزير الخارجية يبحث توفير تمويل المناخ للدول النامية مع رئيس COP27

التقى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، توان إبراهيم توان مَن، وزير البيئة والمياه الماليزي، والرئيس المُعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، في إطار زيارته الحالية إلى ماليزيا ضمن جولته الآسيوية الجارية.

جهود خفض الانبعاثات

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنّ اللقاء تناول تبادُل الرؤى بشأن أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ27 للمؤتمر، وسُبُل تعزيز التنسيق بين البلديّن الفترة المقبلة، وصولا إلى المؤتمر، خاصةً في القضايا ذات الأولوية للبلديّن، وفِي مقدمتها التكيُف مع تغير المُناخ وتداعياته السلبية، وتوفير تمويل المُناخ للدول النامية، فضلا عن جهود خفض الانبعاثات، بجانب تعزيز الدول لإسهاماتها المحددة وطنيا وفق اتفاق باريس.