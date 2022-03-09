شكري يعقد اجتماعا مع «الصفدي والمالكي» لمناقشة القضية الفلسطينية

عقد وزير الخارجية سامح شكري، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اجتماعا تشاوريا، اليوم الأربعاء، وذلك على هامش اجتماع الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

مناقشة تطورات القضية الفلسطينية

صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان له، أن الاجتماع ناقش تطورات القضية الفلسطينية على مختلف الأصعدة، وما تشهده الساحة الفلسطينية من استحقاقات سياسية هامة، كما تطرق الاجتماع من جانب آخر إلى أبرز مجالات التعاون بين مصر والأردن وفلسطين في المجالات ذات الأولوية، وسبل مواصلة العمل من أجل تعزيز أطر العلاقات المتميزة القائمة بينهم.

اقرأ أيضا 22 قرارا من البرلمان العربي بشأن الأوضاع في فلسطين.. أبرزها رفض السلام الاقتصادي

وأوضح «حافظ»، أن وزراء الخارجية أكدوا أهمية مواصلة المساعي من أجل تهيئة البيئة المواتية لإطلاق مفاوضات جادة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، سعيا نحو التوصل إلى السلام الشامل والعادل والدائم الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كما أعرب الوزراء الثلاثة عن تطلعهم لانخراط الأطراف المعنية بفاعلية في ملف عملية السلام سعيا نحو تحقيق تلك الغاية، والعمل نحو التصدي لكل ما يُقوض فرص التوصل لحل الدولتين وإقامة السلام المنشود في المنطقة.

شكري: دعم مصر لفلسطين متواصل

كما تم مناقشة ما تشهده الساحة الفلسطينية من تحديات عدة، إذ أكد «شكري» على دعم مصر المتواصل للأشقاء الفلسطينيين على مختلف الأصعدة، وكذا للخطوات المبذولة لتعزيز الوضع الداخلي وإنهاء ملف الانقسام الفلسطيني.

اقرأ أيضا وزير الخارجية: جهود متواصلة لدعم المتطلبات التنموية في فلسطين

واختتم «حافظ» تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزراء تناولوا عددا من القضايا العربية الملحة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واتفقوا على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة.