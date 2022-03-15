عاجل.. ابنة فاروق فلوكس تتعرض لحادث سير مروع: ربنا نجاني من الموت
كتب:
وداد خميس
11:40 ص | الثلاثاء 15 مارس 2022
المخرجة يسر فلوكس
كشفت المخرجة يسر فلوكس ابنة الفنان القدير فاروق فلوكس تعرضها لحادث سير في أثناء عودتها من عملها في جامعة النهضة ببني سويف، وذلك خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
ابنة فاروق فلكوس تتعرض لحادث سير
ونشرت يسر فلوكس عددًا من الصور من داخل السيارة وخارجها تظهر عليها آثار الحادث، وعلقت على الصور قائلة: «قدر الله وما شاء فعل الحمد لله عملت حادثة وكنت هموت بس ربنا كتب لي الخير الحمد لله أنا بخير».