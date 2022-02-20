فاروق فلوكس عن شخصية «ترتر» فى الراقصة والسياسي: لو دلوقتى مش هعملها

استرجع الفنان فاروق فلوكس كواليس شخصية ترتر التى قدمها فى فيلم الراقصة والسياسي مع الفنانة نبيلة عبيد وذلك فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» وكشف بأنها سببت له الكثير من المشاكل فى هذا التوقيت .

فاروق فلوكس يكشف كواليس شخصية ترتر

وقال الفنان فاروق فلوكس بأنه حين قدم هذه الشخصية صدق الجمهور بأنه بالفعل ترتر فى الحقيقة وهذا أمر غير صحيح حيث قال "وقت ما قدمت شخصية ترتر الناس كانت فاكرة ان أنا كدا من كتر ما بدخل فى الشخصية وولادى حصلهم مشاكل كتير فى المدرسة".

وتابع فلوكس "ووقتها روحت المدرسة عند ولادى واتكلمت مع صحابهم فهمت ان دا تمثيل وفهمتهم يعني ايه تمثيل علشان يبطلوا يتريقوا عليهم ويضربوهم ، بس الدور دا لو اتعرض عليا دلوقتى مش ممكن أعمله لأن الزمن غير الزمن والجيل كله اتغير".

وأكد فلوكس أنه حين قدم شخصية ترتر تعرض لمضايقات كثيرة فى وقتها فماذا سيحدث اذا تم تقديمها فى زمن السوشيال ميديا ولذلك ليس كل ماقدم زمان يمكن تقديمه الأن .

تفاصيل فيلم الراقصة والسياسي

يذكر أن فيلم الراقصة والسياسي شارك فى بطولتة عدد كبير من الفنانين منهم نبيلة عبيد وصلاح قابيل وفاروق فلوكس وأحمد عقل وفاطمة فؤاد ونورا شارل وسهير توفيق وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف احسان عبد القدوس واخراج سمير سيف.

وجسد الفنان فاروق فلوكس خلال الأحداث شخصية صبي عالمة للفنانة نبيلة عبيد فى شخصية جريئة كانت مؤثرة بشكل كبير خلال الأحداث ، وبالفعل نجح هذا الفيلم فى ترك بصمة كبيرة فى السينما المصرية.