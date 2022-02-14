فاروق فلوكس: «قاعد 5 سنين من غير شغل.. ولولا المعاش كنت زماني لايص»

كشف الفنان فاروق فلوكس، أنه لا يشارك في أعمال فنية منذ خمسة أعوام، ويمكث في المنزل، وذلك رداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي الذي وجهته له: «هل تشعر بنفس مقولة الراحل فؤاد المهندس عندما قال بقينا زي خيل الحكومة؟».

لو لقيت دلوقتي دور مناسب ليا هعمله

وأضاف «فلوكس»، في لقاء خلال ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، «أنا راجل قدري، وأؤمن بقدر الله، ولو لقيت دلوقتي دور مناسب ليا هعمله».

وذكر أن الجيل القديم ممكن يفيد الجيل الجديد قائلاً: «رغم إني قاعد بقالي خمس سنوات في البيت بس زعلان، وأنا مش غني وعايش على معاشي بتاع الهندسة ومن غيره كنت هلوص، وعايش بحب الناس وتقديرهم لي».

إحنا خردة.. واشتغلت مع كبار الناس

وتابع: «أنا مش بقول كده نوع من الشكوى، الفنان الكبير حمزة الشيمي قبل وفاته قالي إحنا بقينا خردة، وتكريمي كان لجيلي كله، أنا اشتغلت مع كبار الناس ومنهم الريحاني والمهندس والست عقيلة راتب».

ليه الفنان أسامة عباس ميتكرمش ؟

وأكد أن بعض فناني الجيل الجديد يرفضون الجيل القديم، ولابد من إفادة العصر القديم للحديث، قائلاً:« ليه الفنان أسامة عباس ميتكرمش؟.. ممكن مش عاوز يشتغل دلوقتي بس على الأقل يتكرم».

مناشدة لأشرف عبد الباقي

وأكمل: «مفيش شغل بيجيني، وأنا بكتب وألف وأترجم، لكن في الفترة الأخيرة نظري لم يسعفني»، ووجه نداء للفنان أشرف عبدالباقي، قائلاً: «أناشد الفنان أشرف عبدالباقي يعمل مسرحية كتبتها اسمها (عيد ميلاد فؤاد) عن الفنان الراحل فؤاد المهندس».