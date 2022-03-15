عميد كلية الدعوة يرد على تصريحات حورية فرغلي: لا يمكن رؤية الجن

أثارت تصريحات الفنانة حورية فرغلي، حول رؤيتها للجن، جدلًا واسعًا بين المواطنين، حيث قالت في أحد البرامج التلفزيونية أن منزلها تسكنه «العفاريت»، وأن يمكنها رؤيتهم والتواصل معهم، وهذا ما استنكره العديد من الجماهير، وبدأ عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا التصريح الهدف منه هو إثارة الجدل من أجل الشهرة.

عميد كلية الدعوة: تصريحات حورية فرغلي خالية من الصحة

وتعليقا على هذه التصيحات التي أبدت بها الفنانة حورية الفرغلي، أوضح الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، أن هذه التصريحات خالية من الصحة، وقال في تصريح خاص لـ«الوطن»: «إن الله عز وجل خلق الجن وجعلهم يرون البشر، لكن البشر لا يتمكنوا من رؤيتهم، وجاء ذلك في القرآن الكريم».

وأوضح عميد كلية الدعوة أن المسيلمين يؤمنون بوجود كائنات العالم الثالث، أي الجن، فقد ذكره الله في القرآن وأوضح الله سبحانه وتعالى للمسلمين في كتابه، أن الجن خلقوا من النار، ومنهم المؤمن ومنهم الكافر، وأشار إلى الآية الكريمة التي قال الله تعالى فيها: « وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَٰسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَٰٓئِكَ تَحَرَّوْاْ رَشَدًا» (آية 14 سورة - الجن).

وأردف حسين: «لا يمكن لبشر أن يرى الجن، ولكن البشر يتأثرون بهم، فالجن والشياطين يوسوسون للإنسان، ويعملون على إصابته باليأس والحزن وغيره من المشاعر السلبية، ولكن لا يمكن رؤيتهم، بل إن هذه الأمور ليست أكثر من مجرد خيالات وهلاوس، وفي هذه الحالة لابد من التوجه إلى طبيب نفسي للعلاج منها».

مبروك عطية لحورية فرغلي: دي تخيلات بسبب الوحدة

وفي سياق متصل، قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، في فيديو نشره على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يعلق فيه علي تصريحات الفنانة حورية فرغلي حور رؤيتها للجن في منزلها، وقال عطية: «لا يوجد ذكر أو أنثى في الجان، فكيف رأت الفنانة ولد وبنت من الجن في منزلها».

وأوضح مبروك عطية أن ما قالته حورية الفرغلي حول رؤيتها لولد وبنت من الجان، هو يصنف من الخيال وأحاديث النفس وقد يكون السبب وراء ذلك أنها تعيش وحيدة، حيث قال: «قد تكون تعيش وحدها وتتخيل بعض الأشياء، وعندما يتسع الخيال، لابد من كثرة ذكر الله، حتى تنتهي، كما أن الجن لا يراهم البشر وهذا ما قاله الله في القرآن الكريم».

وتوجه عطية بتحذير الجميع من اختيار الوحدة، لأنها من الأمور غير المحبوبة، ولها عدد من السلبيات، منها أن الوحدة تتسبب في خلق خيالات بعيدة للإنسان، وأشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الواحد شيطان»، وأوضح: «الإنسان الذي يعيش وحده مع الأفق الواسع غير لما يكون معه أحد يؤنس وحدته فيبعد الشياطين والجان عنه، فهذه الكائنات تستغل الوحدة، والله عز وجل في كتابه الكريم، دومًا يخاطب عباده بصيغة الجمع، كل هذه أدلة على أن الوحدة اختيار غير محبب»