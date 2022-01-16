مبروك عطية عن مقولة «الجن راكبني»: «هيدخل الجسم من أنهي داهية؟»

علق الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، على ما زعمه مواطن من المنصورة بشأن قتل زوجته بسبب جن، موضحًا:«قال الجن كان راكبني، لكن الجن كان راكبه من أوهامه وعقله ومخيلته، لكن في الحقيقة الجن هيركب الإنسان ويدخل جسمه منين؟! بنقول على صناعة اليابان مبتخرش المياه، يبقى صناعة ربنا هتخر المياه، بالعقل كده؟! الجن لا يملك للإنسان إلا للوسوسة مش يركبه في جسمه».

وأضاف عطية في لقاء مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج «كلام الناس»، المذاع على قناة «MBC مصر» أن الجن لا يملك للإنسان إلا الوسوسة «يبقى يدخله من أنه داهية؟!».

حقيقة الجن يجري من ابن آدم مجرى الدم

وتابع أنه بالنسبة لما قيل بشأن أن الجن يجري من ابن آدم مجرى الدم ، فإن هناك فارق بين الأسلوب الحقيقي والأسلوب المجازي، فهذه العبارة كناية أي ليس حقيقي، قائلا: «اعتبرنا الكناية حقيقة والحقيقة كناية، وحالتنا بقت تصعب على الكافر»، مؤكدا أنه يستهدف تحويل الميديا من «كلام فارغ» إلى كلام ومعلومات «في الدين» من خلال قناته على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

استنكار حملات الصلاة على النبي

وواصل: «عاوزين نفتح الصفحة نلاقي حديث أو آية بدل ما ألاقي انت تم اختيارك للصلاة على النبي، مين اختاره عشان يصلي على النبي؟! وأخدنا إيه من العبادة البوقية»، موضحًا أن من يصلي على النبي يجب أن يكون متأثرا به وبسنته ويعمل بها.

وتابع: «من يصلي على النبي لا يقتل مراته ولا يكون عاقا لوالديه أو يسيئ لجاره ويخلص في عمله، فالله لا يقبل من العمل إلا المتقن».

وأشار، إلى أنه لا يشجع الأهلي أو الزمالك، لكنه يتابع بعض مباريات المنتخب: «عندما تمكنني الظروف فإنني أشاهد مباريات المنتخب وأشجع اللعبة الحلوة إذا صادفت ومباراة ما».