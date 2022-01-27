«السحر الأحمر» مصدر إلهام أكبر دجال بسوهاج.. زعم اقترانه بملكة من الجن

لم يكن «فولي. أ»، 53 سنة، قبل 10 سنوات، سوى عامل بناء فقير، اتهم في عدد من قضايا المخدرات، ودخل السجن عدة مرات، ليخرج ويقرر أن يغير من ذاته تماما، بعد أن تعرف على دجال في محبسه، علمه فنون الدجل والاحتيال، ليقرر أن يتحول إلى «دجال»، وبالفعل في مدة زمنية قصيرة تمكن من أن يكون شهرة لا بأس بها في محافظة سوهاج.

بئر مهجور

المتهم أذاع بين الأهالي أنه أثناء عمله بحقله ليلا، سقط في بئر مهجور، وهناك قضى ليلتين، وخرج بعد أن شارف على الموت، وقد تزوج بملكة من الجن اسمها «هديب»، مشيرا إلى أنه اقترن بها بعد أن وقعت في غرامه، وأنها على استعداد لتلبية مطالبه.

راج ما أذاعه المتهم بين الناس، وتحول الرجل إلى مقصد للمرضى وذوي الحاجات، وكان يعتمد في طلاسمه على كتابين، هما «السحر الأحمر، وتسخير الشياطين»، وتمكن من النصب على العشرات من الأهالي، حتى بلغت أخباره الأجهزة الأمنية، وتمكنت من القبض عليه.

مسجل خطر

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ممارسة أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج، نشاط إجرامي، في مجال النصب والإحتيال على المواطنين، بجانب أعمال الدجل والسحر والشعوذة، مُتخذا من محل إقامته مقرا لذلك، مقابل حصوله على مبالغ مالية.

القبض على المتهم

وجرى استهداف المتهم وضبطه، وبتفتيش مسكنه جرى ضبط كتابين خاصين بأعمال السحر والعلاج الروحاني، وكمية من البخور تستخدم في أعمال السحر، والعديد من الأوراق البيضاء، مدون عليها حروف وطلاسم، وملفوف عليها قطعة قماش«أحجبة، و2 عملة ورقية مدون عليها حروف وطلاسم»، ودفتر بأسماء الأشخاص المترددين عليه وبياناتهم وصورهم، وحالات السحر التي يعانون منها، والمبالغ المالية التي جرى تحصيلها منهم، وكمية من مخدر البانجو «بقصد التعاطي»، ومسدس صوت، وهاتف محمول «تبين أنه يحوى أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامي»، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بجرائمه.