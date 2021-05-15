أطعمة احذر تناولها في إجازة العيد.. تسبب أضرارا بالغة

حذر الدكتور هاني جبران استشاري السمنة والنحافة والأمراض الباطنية، من تناول عدد من الأطعمة في أيام عيد الفطر المبارك واعتياد الجهاز الهضمي على نظام منضبط خلال الصيام على مدار 30 يومًا، ونصح بالإكثار من شرب المياه وتناول الفاكهة ووالوجبات الخفيفة فى في أيام عيد الفطر.

وأوضح «جبران»، في تصريحات لـ«الوطن»: «يقبل بعض الناس على تناول الأطعمة المملحة في الأيام الأولى بعد إفطار رمضان مثل الفسيخ والرنجة والملوحة، حيث لا يمكنهم تناول هذه الأطعمة في رمضان، لكن هذه الأطعمة تشكل خطر كبيرا على صحة الإنسان لعدة أسباب منها أن الشخص عادة يقبل على تناول هذه الأطعمة بنهم، كما أنَّ هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية جدا من الأملاح، ولذلك فهي تشكل خطورة على أصحاب الأمراض المزمنة وخاصةه مرض الضغط ومرض السكر».

وتابع: «كما تشكل هذه الأطعمة خطورة على السيدات الحوامل، ولو أن سيدة حامل تناولت الفسيخ فهي معرضة للإجهاض، بسبب ارتفاع الضغط الذي تسببه الأطعمة المملحة، كما أنَّ المرأة الحامل لا يناسبها تناول الأطعمة النيئة، لأنها تجعلها عرضة لتسمم الحمل.

الفسيخ على رأس قائمة الممنوعات

وحذر «جبران» من تناول «الفسيخ»، قائلا: «ما يسمى فسيخ ملح قليل يعني أنه به نسبة بكتيريا عالية جدا، وهو أعلى خطورة من الفسيخ المملح، لأن الملح يضاف فى الأصل على الفسيخ لتقليل مخاطر بكتيريا السمك المتعفن، لذلك فالفسيخ الدلع به بكتيريا أكثر وهو ما أعلى خطورة على الصحة العامة»، منوها إلى أن «قلي الفسيخ أو إضافة الليمون إليه لا يقلل من مخاطره على الصحة»، محذرًا من أن «الفسيخ لو دلع تكون نسبة والتهابات المعدة، والتسمم والوفاة عالية جدا».

واستمكل: «من الأطعمة الأخرى التي يقبل عليها البعض هى الكحك والبسكويت والغريبة وبكميات كبيرة، وهذه الأطعمة تحتوي على سعرات حرارية عالية جدا، وتعمل على زيادة الوزن، كما تعمل على رفع نسبة الكوليسترول في الدم، لأنها تحتوى على نسبة عالية من السمن والزبد والسكر، وجميعها ترفع نسبة الدهون في الدم، ولذلك أنصح الناس بالاكتفاء بشراء كيلو مشكل فقط حتى لا يتمّ حرمان الفرد بشكل كامل على أن يتحرك بعدها لحرق ما تناوله».

وواصل: «كما يجب علينا الانتباه وعدم الإسراف في تناول المسليات مثل السوداني والمكسرات والكاجو، وكذلك الترمس، ولا أنصح بالمنع التام من هذه المسليات وإنما بتناول القليل منها، والتوزان في كل شي، خاصة أن الشخص بعد صيام 30 يومًا يبدأ في تناول الأطعمة في العموم ويكون عرضة لارتباك الجهاز الهضمى والإصابة بالإسهال أو الإمساك والتلبك المعوى والمغص، على حسب الحالة»، ناصحًا بالإكثار من شرب المياه وتناول الفاكهة والوجبات الخفيفة في أيام العيد.