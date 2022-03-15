«الثقافة» تعلن تخفيض رسوم المشاركة في معرض فيصل الرمضاني

أعلنت وزارة الثقافة بدء التجهيز لمعرض فيصل الرمضاني للكتاب في دورته العاشرة، والذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب؛ برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، لافتة إلى فتح باب التقديم للمشاركة في المعرض بدءًا من 14 مارس 2022، على أن يُنظم المعرض في الفترة من 11 إلى 21 رمضان لسنة 1443 هجرية.

تفاصيل معرض فيصل الرمضاني للكتاب

وقال مصدر مسؤول في وزارة الثقافة في تصريح لـ«الوطن»: تنظم هيئة الكتاب معرض فيصل الرمضاني العاشر للكتاب في أرض الهيئة بشارع فيصل بالطالبية، ويستقبل المعرض جمهوره يوميًا من الساعة 10 صباحًا إلى 12 منتصف الليل، على أن تُنظم فعاليات الفنية والثقافية المصاحبة للمعرض ومن بينها أنشطة متنوعة مخصصة للأطفال، من الساعة 8 مساءً حتى 12 منتصف الليل.

في السياق، دعا اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، الراغبين في المشاركة في معرض فيصل الرمضاني للكتاب، بالإسراع بتقديم طلبات المشاركة، معلنًا تخفيض رسوم الاشتراك هذا العام، موضحًا أنه سيجري تخفيض سعر البرجولة مساحة (5 متر× 5 متر) بالمعرض من 1200 جنيه إلى 900 جنيه، ويمكن اشتراك ثلاثة ناشرين في البرجولة الواحدة.

التجهيز للفعاليات الدولية

في سياق آخر، وفي ضوء الإعداد والتجهيز للمشاركة في الفعاليات الدولية، ومن بينها الصالون الدولي للكتاب بالجزائر، والذي تنطلق فعالياته في الفترة من 24 مارس الجاري إلى 1 أبريل 2022، أعلن اتحاد الناشرين الاتفاق مع معامل البرق للتحاليل الطبية لإجراء مسحة كورونا، واستخراج شهادة السفر المعتمدة بسعر 250 جنيهًا، على أن تُجرى المسحة بمقر الاتحاد وفقًا لتوقيت سفر الناشرين.

يشار إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أعلن إعفاء جميع المشاركين في النسخة الخامسة والعشرين، من صالون الجزائر للكتاب من رسوم الأجنحة، تحت شعار «الكتاب جسر الذاكرة» ولاقى القرار ترحيبًا واسعًا واستحسانًا كبيرًا من اتحاد الناشرين العرب، والذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم للرئيس على هذا القرار الذي من شأنه التخفيف من أعباء التكاليف في ظل الخسائر التي تكبدوها خلال فترة جائحة كورونا.