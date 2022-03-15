رئيس دينية النواب يطالب بفتوى للحث على الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي

قال الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إننا في حاجة ملحة لتعظيم دور الفتوى الإلكترونية في التنمية المستدامة.

وأضاف خلال كلمته في الملتقى الفقهي الأول لمركز الأزهر العالمي للفتوى، اليوم، الثلاثاء، أنّ الحرب الدائرة الآن بين «روسيا وأوكرانيا»، أصابت العالم بأضرار في الأمن الغذائي والاقتصادي، لذلك يجب إصدار فتاوى تحث الناس على زراعة المحاصيل والقيام ببعض الصناعات التي تحقق الاكتفاء الذاتي لنا وغيرنا بما يحفظ بقاء الإنسان.

وأشار رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إلى أنه يجب إصدار فتاوى تتعلق بترشيد الاستهلاك وقضايا الواقع، لافتًا إلى ضرورة أن يكون لمجمع البحوث الإسلامية دورا واضحا ضمن الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة الإسلامية.

جاء ذلك خلال الملتقى الفقهي الأول لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بمركز الأزهر للمؤتمرات، تحت عنوان «الفتوى الإلكترونية ودورها في التنمية المستدامة»، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، ولفيف من كبار علماء وفقهاء الأزهر الشريف.

التنمية المستدامة

وناقش المُلتقى عدة محاور أبرزها، مدى إسهام الفتوى الإلكترونية في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق رؤيتها للتنمية المُستدامة 2030، و تجديد الخطاب الإفتائي ودوره في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الفتوى الإلكترونية عند الجماعات المتطرفة وخطرها على التنمية المستدامة، كما يهدف الملتقى إلى دعم جهود الدولة المصرية في التنمية المستدامة، والتأصيل العلمي لدور الفتوى الإلكترونية في التنمية المستدامة، بجانب تقديم خُطط ورؤى وأفكار تتعلق بالخطاب الإفتائي بما يدعم أهداف هذا النوع من التنمية.