السجن 7 سنوات لطبيب و3 متهمين بإلقاء «مياه نار» على مدير مستشفى بطنطا

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثانية، في محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة طبيب استشاري و3 متهمين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات، وحبس متهمة خامسة لمدة 3 سنوات، لاتهامهم في واقعة إلقاء مادة كاوية على وجه مدير مستشفى «المنشاوي» بمدينة بطنطا، وإصابته بعاهة.

عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار علي حسين البحيري، وعضوية المستشارين أسامة صالح عرفة، وخالد ممدوح خضر، وأمانة سر عزت خليل، بحضور أحمد عبد الحميد بحيري، وكيل النيابة.

تفاصيل واقعة تشويه وجه مدير مستشفى المنشاوي بمادة كاوية

ترجع تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو 2021، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بقيام مجهولين بإلقاء «مياه نار» على وجه الدكتور محمد جابر، مدير مستشفى «المنشاوي» العام بطنطا، وإصابته بحروق في الوجه، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين قيام مجهولين بإلقاء مادة حارقة «ماء نار» على مدير المستشفى العام، أثناء نزوله من عيادته الخاصة بدائرة قسم ثاني طنطا.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن المتهمين هم «ج. أ. م.»، 27 سنة، عاطل، مقيم مركز طنطا وله معلومات جنائية، مسجل سرقة ومخدرات، و«و. م. أ.»، 45 سنة، عاطل، مقيم مركز طنطا، و«ر. ع. أ.»، 44 سنة، عاطل، وله معلومات جنائية، و«م. أ.»، طبيب استشاري مدير مستشفى المنشاوي الأسبق، و«هـ. أ. ح.»، حاصلة على دبلوم، وتعمل سكرتيرة بعيادة الطبيب المتهم.

ضبط المتهمين وحبسهم على ذمة التحقيقات

بتقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبط جميع المتهمين، وبسؤالهم أقروا بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات في الواقعة، وتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.