رئيس «روتاري الدولي» يزور مصر ويشيد بجهود تمكين المرأة ومحاربة التنمر

استقبل المهندس ياسر نشأت، محافظ المنطقة الروتارية «2451 - مصر»، شيكار مهتا رئيس روتاري الدولي والسيدة قرينته، في زيارة لمصر استغرقت يومين، وأشاد الأخير، وهو هندي الجنسية، بمشروعات المنطقة «2451 - مصر»، وأبدى إعجابه بتنوعها وتغطيتها للمحاور السبعة الأساسية للعمل الخدمي بالروتاري.

وأكد «نشأت»، أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توفير فرص لبناء قدراتهن المهارية والمعرفية لكي تعاونهن في بناء أسرهن، مشيدًا بجهود الدولة المصرية في مكافحة ظاهرة التنمر لما لها من أثر سيء على الأطفال والشباب.

احتفال بشعار «علشان هي الخير والبركة»

وخلال تواجده بالقاهرة، شهد «مهتا» احتفال روتاري مصر، باليوم العالمي للمرأة والذي يحمل شعار «علشان هي الخير والبركة»، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبتنظيم لجنة تمكين المرأة بالمنطقة الروتارية برئاسة المسئول السابق أميمة الغايش.

وشمل الاحتفال تفقد ورشة لتدريب سيدات وفتيات الأسمرات لاكتساب مهارات تدعمهن اقتصاديًا، وحضر «مهتا» ندوة توعوية وتثقيفية لأهالي المنطقة ناقشت السلوكيات والعادات السلبية ضد المرأة، ومكافحة زواج القاصرات، وختان الإناث، فضلًا عن توعية الأمهات والأطفال بظاهرة التنمر وتناول أسبابها وعلاجها.

ثم تفقد رئيس الروتاري الدولي، معرض خاص بأنشطة الأندية الروتارية في مصر، والذي شمل إنتاج المشروعات المعنية بتمكين المرأة منها مشروع مشغل النزهة الدائم لتدريب السيدات على الحرف التراثية واليدوية، ومنها صناعة الحقائب من الأقمشة ومنتجات الجلود والفرو الطبيعي ومنتجات مختلفة من التراث المصري وأخرى يحتاجها الجميع.

سعادة الفتيات بالمشاركة في أنشطة روتاري التنموية

وجلس «مهتا» بين الفتيات وتحدث إليهن، وأبدين سعادتهن بالمشاركة في أنشطة روتاري التنموية، وكيف غيرت مشروعات روتاري حياتهن إلى الأفضل، وأشاد رئيس روتاري الدولي بمشروع النوادي لتمكين المرأة اقتصاديًا ورفع الوعي لدى السيدات وبالمنتجات المتميزة وغير التقليدية.

وشارك رئيس روتاري الدولي، في ندوة المؤسسة الروتارية التي أقيمت برئاسة الدكتور أحمد سعادة رئيس لجنة المؤسسة الروتارية بالمنطقة «2451 - مصر»، التي تحدث فيها وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، وعرض المتحدثون آليات جديدة لتنمية المجتمع، كما احتفلت المنطقة الروتارية «2451 - مصر»، بمشاركتها في القضاء على مرض شلل الأطفال من مصر.

وشمل برنامج الندوة، استعراض الجهد المبذول من قبل روتاري مصر للاستمرار في التوعية بأخطار مرض شلل الأطفال وطرق الوقاية منه، وأيضًا المبادرات الدولية التي يشارك فيها الروتاري الدولي للقضاء على هذا المرض تمامًا حول العالم.

وشملت الندوة جلسات حول السلام والمنح الدراسية المختلفة التي يمكن للشباب الاستفادة منها حول العالم، فضلًا عن سبل الاستفادة من المنح الدولية التي يقدمها الروتاري للمشروعات التنموية الكبيرة ومنها عمليات القلب المفتوح للأطفال، وخلال الندوة تم تكريم عدد من الروتاريين الذين ساهموا في دعم هذه المشروعات العملاقة.

وعلى شرف رئيس روتاري الدولي وقرينته، أقام محافظ روتاري مصر، احتفالية ليلتقي فيها «مهتا» بأعضاء روتاري، ويتحدث عن أهمية العمل العام والعطاء، وبناء مجتمع واعي ناضج.

وحضر الاحتفالية السيد ينكا بابالولا نائب رئيس روتاري الدولي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وأيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن نائبًا عن الوزيرة الدكتورة نيفين القباج.