قضية جديدة لمتهمي «الكفن» تؤجل محاكمتهم لـ15 مايو

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، محاكمة 8 متهمين في قضية الكفن لجلسة 15 مايو المقبل، لتقديم المستندات، وذلك لاتهامهم في قضية جديدة، وهي خطف مواطن بمنطقة عين شمس. وصدر القرار برئاسة المستشار مصطفى عبدالفتاح لبنه، وعضوية المستشارين السعيد محمود محمد، ومحمد كامل عبدالستار، وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.

تحقيقات النيابة العامة

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 20711 لسنة 2021 جنايات عين شمس، والمقيدة برقم 4482 لسنة 2021، أنّ المتهمين «حاتم. ح، 44 عامًا، مقاول ومالك شركة»، «علي. ح، 39 عامًا، عاطل»، «حسين. ع، 68 عامًا، بالمعاش»، «عمر.ص، 32 عامًا، تاجر»، «عمرو. ص، 27 عامًا، تاجر»، «عزالدين. ن، 29 عامًا، تاجر»، «تامر. ج، 40 عامًا، تاجر»، «محمود. ع، 42 عامًا، محامٍ»، اشتركوا بطريق الاتفاق مع المتهمين الأول حتى الثالث وآخر مجهول، في خطف المجني عليه «طارق. ع» بطريق الإكراه.

وأوضحت التحقيقات، أنّ المتهمين اتفقوا على خطفه، فاتحدت إرادتهم إيجابًا وقبولا على ذلك، واستوقفه الأول حتى الثالث بالطريق العام حال حملهم أسلحة بيضاء ونارية، واصطحبوه عنوة إلى عقار مملوك للرابع حتى السابع، قاصدين إقصائه عن أعين ذويه أو أي عصبة ترفع عنه إيذائهم، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق، وما اظفروا به حتى ارتكبوا الجنايات محل الوصف.

أقوال المجني عليه

وقال المجنى عليه أمام النيابة العامة، إنّه إثر خلافات مالية مع المتهم الأول، فوجئ به والمتهمين الثاني والثالث وآخر مجهول، يعترضون طريقه حال حمل الثالث سلاحا ناريا «طبنجة»، والمجهول لسلاح أبيض «مطواة»، وتعدى الثالث عليه ضربًا، واصطحبوه عنوة داخل سيارتهم إلى محل مملوك للمتهمين الرابع حتى السابع، قاصدين إبعاده عن أعين أي عصبة ترفع عنه إيذائهم، وحال وصولهم فوجئ بالمتهمين يتعدون عليه ضربًا ثم أكرهه الثامن على توقيع 3 شيكات بنكية، وعدة أوراق على بياض حال حيازتهم لسلاح ناري «بندقية خرطوش»، وفوجئ بتهديدهم له بالقتل.