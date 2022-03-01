المشدد 5 سنوات لعامل زور محررات وأختام رسمية في عين شمس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومصادرة المحررات المزورة، لاتهامه بتزير محررات وأختام رسمية بمنطقة عين شمس، وصدر الحكم برئاسة المستشار خليفة مسعود علي، وعضوية المستشارين سمير جابر علي، والحسن نجم الدين الكردي، وأمانة سر جاد كنعان سام.

محررات وأختام رسمية

أكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 4680 لسنة 2018 جنايات عين شمس، أن المتهم «سامي. س»، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي، وهو التوكيل المنسوب صدوره إلى القنصلية العامة لجمهوية مصر العربية في جدة بالمملكة العربية السعودية، والمصدق عليه لسنة 2017 منسوب صدوره إلى مكتب تصديقات وزارة الخارجية المصرية، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع ذلك المجهول على اصطناعه على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة، وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها به، فحرر ذلك المجهول البيانات المثبته له، وزيلها بتوقيعات نسبها زورًا للمختصين بتحريرها ومهرها بخاتم شعارب الجمهورية عزاه زورًا لتلك الجهات، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وقلدا بواسطة الغير ختم شعار الجمهورية المنسوب صدوره إلى القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة، ومكتب التصديقات بوزارة الخارجية، فقلدهما على غرار الأختام الصحيحة، واستعمالهما بأن بصم المحرر موضوع التهمة الأولى.

تحريات المباحث

وجاء في تحريات المباحث، أن المتهم اشترك مع آخر مجهول في اصطناع توكيل مزور نسبة زورًا لقنصلية مصر بجدة، وأودع ذلك التوكيل بمكتب التوثيق عين شمس واستخدم تلك المحررات المزورة في نقل ملكية العين المملوكة لشخص آخر بمكتب شهر عقاري شمال القاهرة، وباع تلك العين لـ«محمد.س»، وأورى كتاب مساعد الوزير للشئون القنصلية والتصديقات الثابت على التوكيل الصادر غير صحيح وغير ثابت بسجلات القنصلية العامة في جدة.