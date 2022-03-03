أستاذ بـ«عين شمس»: قطاع الطرق تطور منذ 2014 وأصبح داعما للتنمية الشاملة

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق في جامعة عين شمس، إنّ قطاع النقل تطور بشكل كبير منذ العام 2014، وأصبح داعما للتنمية الشاملة، مضيفا: «كان يجب أن يكون لدينا شبكة نقل، مثل النقل البري، من خلال ما تم في المشروع القومي للطرق، والنقل السككي، من خلال تطوير مرافق السكك الحديدية، وإنشاء شبكات جديدة من النقل الأخضر والقطارات الكهربائية، مثل القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع والمونوريل، وتطوير الموانئ وتحديثها وإنشاء موانئ جديدة».

وأضاف مهدي في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على قناة dmc، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنّ النقل سيدعم مشروعات التنمية ويساعد في جذب مشروعات داخلية وخارجية، ويوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مشددًا على أنّ قطاع النقل أبرز العناصر الأساسية في التنمية.

القيادة السياسية تدعم مشروعات الطرق

وتابع أستاذ هندسة الطرق في جامعة عين شمس، أنّ هناك دعم من قبل القيادة السياسية، باعتباره داعما لمشروعات التنمية المستدامة، ما أدى إلى وجود حلول جذرية لكثير من المشكلات التي طالما كان يقدم لها حلولا مسكنة في العقود الماضية، وبعد أن اكتملت الشبكة القومية للطرق، بدأت الدولة توجيه ودعم من القيادة السياسية تفتح شرايين لحركة المرور في المحافظات على مستوى الجمهورية.

انسيابية كبيرة في حركة المرور

وأشار مهدي، إلى أنّ المحاور المرورية أدت إلى انسيابية في حركة المرور في مناطق كانت تعاني من الزحام المروري على مدار الساعة، ومن خلال هذه المحاور تم تغيير الوضع الحضاري للكثير من المناطق غير المخططة والتي كان يطلق عليها المناطق العشوائية.