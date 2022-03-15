زوج أنيسة حسونة عن مشاركتها في مستشفى الناس: كانت خارجة من عملية.. وبدأت من الصفر

فقدت مصر والعالم، الأحد الماضي، رمزا بارزا في العمل الخيري، وهي النائبة أنيسة حسونة، أيقونة الأمل والمقاومة، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 69 عاما.

وكان آخر ظهور لأنيسة حسونة، خلال تكريمها من السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية في اليوم العالمي للمرأة؛ لدورها البارز في العمل الخيري.

تقديم الخدمة المجانية للمرضى

وكانت أنيسة حسونة واحدة من مؤسسي مستشفى الناس الخيري للأطفال؛ لتقديم الخدمة المجانية للمرضى، وروى شريف ناجي، زوج أنيسة حسونة، لـ«الوطن»، تفاصيل إدارتها لهذا المشروع، قائلا إنه في الوقت الذي عُرض عليها فيه هذا المشروع، وكانت قد أجرت إحدى العمليات الجراحية، وكان لهذا أثر كبير على قبولها العرض.

وقال ناجي: «كانت لسة عاملة عملية، وعرضوا عليها المشاركة في مستشفى الناس للأطفال، من أجل تقديم الخدمة الطبية لهم بالمجان، فوافقت من حيث المبدأ، وتشجعت على الموافقة عندما عُرض عليها التوجه إلى مكان المستشفى من أجل المعاينة قبل الموافقة النهائية على المشروع».

أنيسة حسونة بدأت من الصفر من أجل الناس

وأوضح شريف ناجي، زوج أنيسة حسونة، أن مشروع مستشفى الناس عُرض عليها في وقت لم تكن تفكر في القيام بأي أعمال أو أنشطة أو غيره، وفكرة المعاينة أغرتها، وعندما ذهبت للمعاينة انبهرت من التجهيزات التي وجدها، وتشجعت أكثر عندما عرفت أنه عمل خيري ويتم من خلاله علاج الأطفال بالمجان.

كما أوضح ناجي، أن أنيسة حسونة اتخذت الأمر كتحدي، وبدأت في تأسيس مستشفى الناس من الصفر من أجل مساعدة الناس والأطفال.