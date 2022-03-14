ممدوح عباس ومنال سلامة ولميس الحديدي.. أبرز الحضور في عزاء أنيسة حسونة

بدأ عزاء الدكتورة أنيسة حسونة، داخل مسجد الشرطة في منطفة السادس من أكتوبر، منذ قليل، بحضور مجموعة من الشخصيات العامة السياسية والرياضية والاجتماعية، الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء في الراحلة.

شخصيات مهمة في عزاء الدكتورة أنيسة حسونة

وشهد عزاء الراحلة، حضور ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، والفنانة منال سلامة، والإعلامية لميس الحديدي، والنائب مصطفى بكري، وغيرهم من الشخصيات البارزة في المجالات المختلفة.

ورحلت أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، عن عالمنا أمس الأحد، بعد صراع طويل مع المرض، توفيت على إثره بعد أن بعثت الأمل في الحياة للعديد من محاربي السرطان بكفاحها ومعافرتها حيث كانت نبراس التفاؤول والأمل للمرضى، قبل أن يهزمها المرض بعد رحلة طويلة من النزاع.

أخر ظهور للدكتورة أنيسة حسونة

ولعل آخر ظهور للدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، كان قبل يومين في احتفالية «المرأة المصرية»، حيث كانت ضمن السيدات اللاتي تم تكريمهن من قبل السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وكأنها تودع الجميع قبل رحيلها الأبدي ، ودفنت أسرة الدكتورة أنيسة حسونة فقيدتهم بمقابر عصام حسونة بالبساتين بجوار مدافن الكحلاوي.

وتعد أنيسة حسونة، من مواليد 22 يناير عام 1953، وزادت شهرتها مع توليها منصب المدير التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب، وبعد إعلان إصابتها بالسرطان عام 2016، ظهرت في العديد من البرامج التليفزيونية للتحدث عن معاناتها مع المرض، وتُشجِّع السيدات والمصريين على القيام بالفحص المبكر للأورام.