بدء عزاء الدكتورة أنيسة حسونة بمسجد الشرطة في أكتوبر

بدأ منذ قليل، عزاء الدكتورة أنيسة حسونة، داخل مسجد الشرطة في منطقة السادس من أكتوبر، بحضور مجموعة من الشخصيات العامة السياسية والرياضية والاجتماعية.

رحيل أنيسة حسونة بعد صراع مع المرض

ورحلت أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، عن عالمنا أمس، بعد صراع طويل مع المرض، توفيت إثره بعد أن بعثت الأمل في الحياة للعديد من محاربي السرطان، بكفاحها ومعافرتها، إذ كانت نبراس التفاؤل والأمل للمرضى، قبل أن يهزمها المرض بعد رحلة طويلة من النزاع.

آخر ظهور للدكتورة أنيسة حسونة

ولعل آخر ظهور للدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، كان قبل يومين في احتفالية «المرأة المصرية»، حيث كانت ضمن السيدات اللاتي تم تكريمهن من قبل السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وكأنها تودع الجميع قبل رحيلها الأبدي ، ودفنت أسرة الدكتورة أنيسة حسونة فقيدتهم بمقابر عصام حسونة بالبساتين بجوار مدافن الكحلاوي.

وتعد أنيسة حسونة، من مواليد 22 يناير عام 1953، وزادت شهرتها مع توليها منصب المدير التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب، وبعد إعلان إصابتها بالسرطان عام 2016، ظهرت في العديد من البرامج التليفزيونية للتحدث عن معاناتها مع المرض، وتُشجِّع السيدات والمصريين على القيام بالفحص المبكر للأورام.