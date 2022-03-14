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المجلس القومي لحقوق الإنسان ينعى أنيسة حسونة: خدمت الوطن بإخلاص

كتب:

يسرا البسيوني
01:17 م | الإثنين 14 مارس 2022
أنيسة حسونة

أنيسة حسونة

نعت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء المجلس، الراحلة أنيسة حسونة، التي وافتها المنية اليوم.

وفاة أنيسة حسونة

وأضافت خطاب، في بيان عنها، أنّه برحيل الفقيدة أنيسة حسونة فقدت مصر أحد نماذج المرأة المصرية في الخدمة العامة للمجتمع، وصاحبة مسيرة حافلة بالعديد من الإنجازات في الأعمال التي تولتها، وخدمت الوطن بكفاءة وإخلاص في جميع المناصب التي تولتها.

مشيرة خطاب

وتقدّمت السفيرة مشيرة خطاب، نيابة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدة أنيسة حسونة وزملائها وأصدقائها.

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بقلم يسرا البسيوني