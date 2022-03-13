مدير المركز الديموجرافي بـ«التخطيط»: استدامة السياسات أساس نجاح ملف الزيادة السكانية

قالت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، إن الأزمة السكانية تعد تحديًا كبيرا للغاية، وتحتاج إلى معدلات نمو متزايدة، حتى يستوعب حجمها الكبير في السنوات الأخيرة.

جاء ذلك في الصالون النقاشي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذي عقد اليوم، بعنوان «تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية بين الواقع والمأمول».

تراجع خصائص السكان

أضافت «تواضروس» خلال صالون التنسيقية، أن الزيادة السكانية مرتبطة بشكل كبير بمعدل آخر، وهي خصائص السكان التي تراجعت بشكل كبير، سواء في مستوى التعليم أو الصحة أو غيرها، لذلك جاءت الخصائص متدنية للغاية، مشيرة إلى أن عملية التوزيع أيضا، من المعايير المؤثرة في الزيادة السكانية، إذ يعيش معظم المصريين على مساحة صغيرة من الأرض، مؤكدة أن المشكلة السكانية في غاية الخطورة والأهمية، وتحتاج لكثير من الحلول.

وأكدت أن استدامة السياسات، هي الحل الوحيد لحل ملف الزيادة السكانية، حتى تتكامل منظومة العمل بين المؤسسات وبشكل مستقر.

الحضور في صالون التنسيقية

حضر الصالون، الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور عمرو حسن المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، وأعضاء التنسيقية، النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والدكتور مصطفى أبو زيد مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ونجوى إبراهيم المدير التنفيذي لمؤسسة إدراك، كما أدار الجلسة، عضو التنسيقية النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ.