«راضي»: توجيه الرئيس بإنشاء صوامع جديدة زاد مدة تخزين السلع من شهر إلى 5

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه لولا المجهود الذي تم خلال السنوات الماضية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء الصوامع للسلع الاستراتيجية على مستوى الدولة كان موقف الدولة المصرية في التوقيت الحالي مغاير تمامًا، ففي الوضع السابق قبل ما يتم تشييد تلك الصوامع كان الدولة لها قدرة لتخزين السلع الاستراتيجية ما بين شهر وشهر ونصف فقط على اقصى تقدير.

الصوامع الجديدة تم تشييدها على مستوى بيئي عالي للغاية

وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على قناة «صدى البلد»، أننا اليوم نتحدث عن مخزون استراتيجي من 4 لـ 5 شهور للسلع الاستراتيجية، بسبب إنشاء صوامع جديدة، وتلك الصوامع تم تصميمها وتشيديها على مستوى بيئي عال جدا، لحفظ السلع والحبوب والغلال بشكل صحي ونقي وعلمي، تمنعها من أي عوامل جوية أو أتربة.

الأزمات المفاجئة تُعد اختبارا قويا لقدرات أى دولة

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أنه في الشون العادية كانت تتعرض المنتجات لعوامل جوية أو أتربة، كون الشون لم تكن متطورة، لكن تم إنشاء صوامع جديدة وكذلك مخازن أيضًا، لها توزيع متوازن على مستوى الجمهورية وأيضًا بجانب سلسلة الطرق الجديدة والمحاور الجديدة لسرعة التخزين والنفاذ منها وإليها ولتوزيعها بشكل سريع، وتابع «راضي» قائلا: «ده مجهود كبير الحقيقة تم، الأزمات لما بتيجي ولما تبقى فيه ظروف صعبة بتبقى اختبار قوي لأي دولة ولقدرة الدولة على لتصدي لهذه الازمات».