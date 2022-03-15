السفير محمد عرابي والسوبرانو أميرة سليم ضيفا برنامج «معكم منى الشاذلي» غدا

تحتفل الإعلامية منى الشاذلي بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء وزارة الخارجية المصرية، وذلك في حلقة غد الأربعاء، من برنامج «معكم منى الشاذلي»، في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة cbc.

العرابي يتحدث عن تاريخ إنشاء وزارة الخارجية

ويحل وزير الخارجية الأسبق السفير محمد عرابي ضيفا في الحلقة، حيث يسرد تاريخ إنشاء الوزارة في مارس 1922، ودور عدد من الوزراء في مراحل كانت حرجة للغاية مرت بها البلاد، مثل حرب أكتوبر وتحرير طابا وزيارة الرئيس الراحل أنور السادات إلى القدس، وصولا إلى مفاوضات سد إثيوبيا.

الاحتفال بعيد ميلاد فنان الشعب سيد درويش

وفى جزء ثان بالحلقة، وبمناسبة الاحتفال بمرور 130 عامًا علي ميلاد فنان الشعب سيد درويش، تغني السوبرانو أميرة سليم عددا من الأناشيد الفرعونية والأغاني الكلاسيكية بالطابع الفرعوني، وتروي تفاصيل كليبها الجديد «نوستالجيا»، المأخوذ عن أغنية «إيه العبارة» إحدى أهم أغاني سيد درويش.

وتكشف السوبرانو أميرة سليم كواليس علاقتها بالمسارح والأوبرا، وتفاصيل دراستها للبيانو على يد والدتها، وكيف ساعدها والدها الفنان التشكيلي في الرسم، فضلا عن كواليس ظهورها في حفل نقل المومياوات.