منسقة حياة كريمة: توزيع مليون كرتونة سلع غذائية في 5 محافظات

قالت لميس مكي، المنسق المركزي بغرفة العمليات المركزية لمبادرة حياة كريمة، إنه يتم توزيع مليون كرتونة تضم سلع غذائية في محافظات البحيرة وكفر الشيخ والمنيا وبني سويف والشرقية، ويتم توجيه 6 آلاف كرتونة للمخازن الاستراتيجية بالمحافظات المختلفة مع استكمال ملء كل المخازن.

مراكز توزيع كراتين السلع الغذائية في الغربية

وأضافت «مكي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن محافظة الغربية بها 8 مراكز ويتم توزيع الكراتين من خلال هذه المراكز، مبينة أنه تم توزيع 200 ألف كرتونة على الأسر أكثر احتياجا بحسب الإحصائيات التي تقدم للهيئات الحكومية مثل وزارتي التخطيط والتضامن.

عام الجمعيات الأهلية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح

وأوضح المنسق المركزي بغرفة العمليات المركزية لمبادرة حياة كريمة، أنه تم الإعلان قبل يومين عن ميثاق العمل التنموي الموحد الذي يضم كيانات بارزة عاملة في المجتمع المدني في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون 2022 عاما للجمعيات الأهلية، ويتم استخدام البيانات التي تدل على المواطنين الأكثر احتياجا ويتم استهدافهم ولا يوجد تضارب في البيانات، متابعة: «مبنزلش قرية أدي كل الناس اللي فيها وأنسى قرية تانية، ولا بيحصل تكرار في إعطاء الأفراد سلع، والجهود بيتم توحيدها للعمل تحت مظلة واحدة عشان العمل يكون أكتر إنسيابية وتنظيم».