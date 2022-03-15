محافظ مطروح: ارتفاع عدد القرى المستفيدة من «حياة كريمة» لـ34 قرية

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، عن الموافقة على إدراج عدد 23 قرية أخرى على مستوى محافظة مطروح، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالإضافة إلى 11 قرية جرى الانتهاء من تنفيذ مشروعاتها خلال المرحلة الأولى والثانية من المبادرة، التي تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات في القرى على مستوى الجمهورية.

تحديد احتياجات قرى حياة كريمة في مطروح

وأكد محافظ مطروح، خلال اجتماع عقد برئاسته، اليوم الثلاثاء، بقاعة مؤتمرات الديوان العام، بحضور العميد حاتم السبع، السكرتير المساعد، وأعضاء لجنة وزارة التنمية المحلية، على أهمية الحوار المجتمعي في تحديد ودراسة احتياجات ومطالب كل قرية، ضمن القرى التي سيتم إدراجها ضمن مبادرة «حياة كريمة» في المرحلة الجديدة، للوقوف على احتياجات هذه القرى، ووضع تصور شامل بها، تمهيداً للبدء في أعمال التنفيذ بأعلى جودة، وطبقاً للمخططات الزمنية، التي يتم وضعها للمشروعات المختلفة.

متابعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في مطروح

وحول مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، التي يجري تنفيذها بمطروح، تابع المحافظ مع المهندس حسين السنيني، مدير تنمية القرية ومنسق عام المبادرة في مطروح، ورؤساء المدن والقرى، الموقف التنفيذي للمشروعات، والقرى التي وقع عليها الاختيار في المرحلة الجديدة، وسيتم تنفيذ بها مشروعات المبادرة الرئاسية.

34 قرية تستفيد من «حياة كريمة» بمطروح

ونبه المحافظ على أهمية المتابعة اليومية لمنسق «حياة كريمة» في كل قرية لما يجري من أعمال في المشروعات التي يجري تنفيذها، والوقوف على جميع الاحتياجات والمطالب أو المعوقات التي من الممكن أن تظهر، والحرص على تحقيق أقصى استفادة لأهالي مطروح، من تنفيذ المبادرة لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.

وأوضح أنه بادراج عدد 23 قرية جديدة في مبادرة «حياة كريمة»، سيرتفع عدد القرى التي تستفيد من مشروعات المبادرة إلى 34 قرية، على أن يتم استكمال باقي القرى في المرحل المقبلة.