متحدث الزراعة: رفعنا متوسط إنتاجية فدان القمح إلى 20 ألف أردب

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن جهود الدولة منذ عام 2014 تعمل على زيادة المساحة المزروعة، بجانب مشروعات تعمير سيناء وجنوب الوادي ويتم العمل على زيادة إنتاجية الأرض.

تكريم نماذج استطاعت تطبيق إنتاجية أعلى

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع مساء اليوم الثلاثاء، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه تم تكريم نماذج العام لتطبيقها لإنتاجية أعلى في فدان القمح، وأصبح متوسط إنتاج الفدان 20 ألف أردب وأصبح مضاعفًا عن المنتج الذي كان يتم قبل 10 سنوات ماضية.

زيادة قدرة الصوامع على التخزين

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة بذلت جهودًا في تطوير إنتاجية الفدان كما زادت المساحة التخزينية للصوامع وأصبحت هناك قدرة لتخزين 5 و 6 ملايين طن بعد أن كان فقط 1.2 مليون طن، مؤكدا أن هذا يثبت صحة القرارات التي تتخذها الدولة والتي تصب في مصلحة المواطن في ظل الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التي تؤسس الجمهورية الجديدة وتعتمد على العمل والعلم وزيادة قدرة وكفاءة الأشخاص والمؤسسات من أجل تحقيق الرؤية التي تسعى مصر لتحقيقها في عام 2030 وفقا لبرامج التنمية المستدامة 2030 والتي أعلنتها الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن هناك تطورًا ملحوظًا في إنتاج الأفدنة في مختلف المحاصيل وظهر هذا بشكل خاص في محصول القمح الذي توفره الحكومة رغم قيام الحرب بين دولتي روسيا وأكرانيا نهاية فبراير الماضي.