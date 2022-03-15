جنوح سفينة ايفر جرين في خليج تشيسابيك الأمريكي بعد مغادرتها ميناء بالتيمور

أثار خبر جنوح سفينة ايفر جرين في خليج تشيسابيك الأمريكي، اهتماما عالميا، لا سيما بعد أن سبق وأغلقت سفن أخرى تابعة لنفس الشركة ممرات ملاحية مهمة، وباتت حديث العالم كله، بعد أن أثرت سلبا على حركة التجارة العالمية، وأدت لرفع أسعار عديد من المنتجات في مختلف أنحاء العالم.

جنوح سفينة ايفر جرين في خليج تشيسابيك الأمريكي.. ليست المرة الأولى

قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الثلاثاء، إن سفينة حاويات ضخمة اسمها إيفر فوروارد، مملوكة لشركة إيفرجرين، جنحت وتسببت بتعطل الملاحة، بالقرب من ميناء بالتيمور الأمريكي.

وأكد متحدث باسم المنطقة الخامسة لخفر السواحل الأمريكي جنوح سفينة ايفر جرين في خليج تشيسابيك الأمريكي، مشيرا إلى أنه كان على متنها ربان واحد.

السفينة إيفر فوروارد جنحت بعد وقت قصير من مغادرتها ميناء بالتيمور

قال ويليام دويل، المدير التنفيذي لإدارة ميناء ماريلاند، في بيانٍ، إن السفينة إيفر فوروارد، التي يبلغ ارتفاعها 334 مترًا، جنحت بعد وقت قصير من مغادرتها ميناء بالتيمور ليلة الأحد.

وكانت السفينة، إيفر فوروارد، في طريقها إلى نورفولك بولاية فيرجينيا، عندما علقت في خليج تشيسابيك. وأوضح دويل أنه "لم تكن هناك إصابات أو انسكابات تلوث".

وأضاف أن: جنوح سفينة ايفر جرين في خليج تشيسابيك الأمريكي، لا يمنع السفن الأخرى من العبور إلى ميناء بالتيمور، مشيرًا إلى أن الجهود جارية منذ ليلة الأحد لتحرير السفينة العالقة، مع عمل زورقي سحب.

جاء الحادث بعد عام تقريبًا، من جنوح سفينة الحاويات، إيفرجيفن المملوكة لنفس الشركة، في قناة السويس، التي يبلغ وزنها 200 ألف طن، ونجحت مصر بعد جهود كبيرة في تسييرها مجددا، بعد أن أغلقت السفينة المجرى الملاحي، وأكدت في الوقت نفسه، أهميته كشريان حيوي للتجارة العالمية.