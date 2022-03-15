جهاز حماية المستهلك: 4355 حملة تفتيش و777 محضرا في 4 أيام

قال المهندس أيمن حسام، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز جزء من المنظومة التي تدير الأزمات حاليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن دوره يتمثل في إدارة الأسواق وتحقيق معايير الأمان للمستهلك.

4355 حملة خلال 4 أيام وتحرير 777 محضرا

وأوضح « حسام » خلال استضافته ببرنامج «مساءDMC» مع الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن الجهاز أطلق 4355 حملة خلال 4 أيام، وتم تحرير 777 محضرًا ومخالفة، مشيرا إلى أن الوصول إلى هذا العدد من المحاضر يؤكد ما تعرضنا له خلال الحرب الأوكرانية الروسية: «كل رصاصة تطلق في روسيا أو أوكرانيا تصيب مواطن في دولة أخرى».

ضبط 1238 طن سلع غذائية في 3 أيام

وأشار حسام إلى أن العالم يمر بوضع يفوق قدرات الدول وإمكانياتها أسفر عن اضطرابات في اقتصاديات الدول، وارتفعت أسعار الشحن والبترول بشكل مفاجئ، موضحا أن الجهاز تمكن من ضبط سلع بمقدار 1238 طن سلع غذائية في 3 أيام بما يؤكد أن الجهاز يعمل لمدة 15 ساعة يوميا، وجهاز حماية المستهلك يعمل من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة بالتنسيق مع شرطة التموين والرقابة والجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أن السعر العادل هو كلمة السر ولم يكن مفعلا قبل ذلك، موضحا أن السلع المضبوطة يعاد ضخها من جديد من خلال المجمعات الاستهلاكية بالأسعار الرسمية، وأنه يمكن للمواطن إخطار الجهاز بزيادة سعر أي سلعة يحتاج إليها.