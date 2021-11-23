فرق ضبطية قضائية من جهاز حماية المستهلك لمتابعة عروض «البلاك فرايداى»

نشر جهاز حماية المستهلك، فرق ضبطية قضائية من موظفي الجهاز، ممن يحملون صفة الضبطية القضائية، لمتابعة عروض «البلاك فرايداى»، التي تعلن عنها المحال التجارية وكبرى المولات منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، لتقديم مزيد من التحفيضات على المنتجات والسلع المختلفة.

فرق ضبطية قضائية من جهاز حماية المستهلك لمتابعة التخفيضات

وتقوم فرق الضبطية القضائية التابعة للجهاز، بمتابعة إعلان المحال لتخفيضات وعروض البلاك فرايداى للتأكد من مدى جدية العروض المقدمة للمواطنين، لمنع أي محال من تقديم عروض وهمية وغش المواطنين.

وتطبق فرق الضبطية القضائية نص قانون حماية المستهلك الذي يلزم التجار بتطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في القانون، حيث تتيح تلك السياسة للمستهلك استبدال أو استرجاع السلعة إذا كانت على حالتها الأصلية خلال فترة 14 يوما، فضلا عن أن القانون يمنع بيع أي سلعة خلال فترة العروض غير مدون عليها السعر قبل وبعد الخصم.

عروض البلاك فرايداي.. مليوني جنيه عقوبة التخفضيات الوهمية

وتصل قيمة العقوبة التي يقرها القانون على التحفيضات الوهمية خلال عروض «البلاك فرايداي»، إلى مليوني جنيه، لذا يطالب الجهاز من المواطنين قبل شراء أي سلعة خلال فترة العروض والتخفيضات بالتأكد من سعر السلعة قبل وبعد الخصم.

وجدد جهاز حماية المستهلك نصائحه للمواطنين، أثناء شراء السلع والمستلزمات، خلال فترة عروض «البلاك فرايداي»، الذي يتزامن مع الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر كل عام.

عروض جادة وعقوبات رادعة

وطبقا لقانون حماية المستهلك، فإنه يلزم جميع التجار بتقديم عروض جادة للمواطنين، مع تشديد العقوبات على كل من يقوم بالإعلان عن عروض وهمية، فضلا عن منع بيع أي سلعة خلال فترة العروض غير مدون عليها السعر قبل وبعد الخصم، كما يلزم القانون التجار بتطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في القانون، التي تُتيح للمستهلك الحقيقي استبدال أو استرجاع السلعة إذا كانت على حالتها الأصلية.

موعد البلاك فرايداي 2021

وحُدد موعد «البلاك فرايداى»، 2021 سنويا، يوم الجمعة الأخير من شهر نوفمبر من كل عام، وتقدم خلاله كبرى المولات والمتاجر عروض وتخفيضات تنافسية للمواطنين تختلف عن الأسعار طوال العام.