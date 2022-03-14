طرق الإبلاغ عن غلاء الأسعار.. إليك 6 وسائل من جهاز حماية المستهلك

تختلف طرق الإبلاغ عن غلاء الأسعار في الفترة الحالية، وتعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الأيام، تزامنا مع زيادة الأسعار في بعض الأماكن بسبب جشع التجار، لذلك وضع جهاز حماية المستهلك عددًا من الطرق للإبلاغ من خلالها عن غلاء الأسعار، تسهيلا على المواطنين في عملية تقديم الشكاوى المتعلقة بهذه الظاهرة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، طرق الإبلاغ عن غلاء الأسعار وفقا لما صدر عن جهاز حماية المستهلك.

طرق الإبلاغ عن غلاء الأسعار

1- يمكن الإبلاغ عن غلاء الأسعار، من خلال الاتصال على الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي.

2- إرسال الشكاوى المتعلقة بغلاء الأسعار عبر خدمة الواتس آب، على الرقم 01577779999.

3- الإبلاغ عن غلاء الأسعار، من خلال الفاكس على الرقم 0233055753.

4- الإبلاغ عن غلاء الأسعار من خلال الموقع الإلكتروني www.cpa.gov.eg.

5- من طرق الإبلاغ عن غلاء الأسعار ما يكون من خلال الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

6- الإبلاغ عن غلاء الأسعار باليد، من خلال المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك، وفروعه المنتشرة على مستوى المحافظات.

توفير سلع مخفضة لمواجهة الغلاء

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، جميع السلع الغذائية، داخل منافذها الثابتة والمتنقلة والمجمعات الاستهلاكية، بأسعار مخفضة، بنسبة تتراوح ما بين 25% : 30% عن الأسواق الخارجية.

كما تستعد وزارة التموين والتجارية الداخلية، خلال هذه الأيام، لإطلاق معرض «أهلا رمضان»، لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الأساسية وياميش رمضان، بأسعار مخفضة عن الأسواق الحرة، استعدادا لحلول شهر رمضان الكريم.

كما وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية التي تصرف للمواطن دون بطاقة التموين، مساوية لأسعار السلع على بطاقة التموين التي تصرف للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني، وذلك لتوفير السلع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين.